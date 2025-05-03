《比天堂還美麗》為什麼不見女主角的20代？韓志旼神秘身份成最大懸念！網友推測瘋傳中

JTBC新週末劇《比天堂還美麗》持續掀起熱議！在4月27日播出的第4集中，由韓志旼飾演的「小絮」仍舊未揭開真面目，讓觀眾們的好奇心徹底爆棚！尤其是過去回憶片段中，雖然高樂俊（孫錫久 飾）20多歲的模樣率先曝光，但金惠子飾演的海淑年輕版卻遲遲未現身，吊足大家胃口。

在劇情中，小絮本該墜入地獄，卻被高樂俊「英雄救美」帶到了天堂。 不過抵達後，她喪失了所有記憶，只剩下「高樂俊」這個名字深埋心底，也因此與海淑之間爆發了緊張對立。

目前網路上流傳多種瘋狂推測：

1. 第一派認為，小絮其實是李姃垠飾演的「李英愛」！不只行為舉止神似（比如拿平底鍋暴打人），連髮型、撐傘護人的小動作也一模一樣。 然而，反方則質疑：年輕的李英愛，海淑不可能認不出來吧？ 而就在眾說紛紜之際，第4集末，李英愛墜入地獄的場面直接上演，讓猜測陷入混亂！



2. 另一派則猜測，小絮可能是高樂俊的媽媽——也就是李海淑的婆婆！支持者們指出，劇本企劃書中曾暗示：「經歷夫妻爭吵、又與年輕的婆婆展開婆媳戰爭。」



3. 也有人腦洞大開，認為小絮是高樂俊與海淑流產後未出生的孩子。 因為小絮的名字和「葡萄」一樣可愛，像是埋下的伏筆。 還有網友細心分析：「看到某段爺爺殺奶奶的回憶後，懷疑是戀愛、占卜、跳車事故串聯起來的靈魂互換情節！」



4. 除了這些外，另有一種理論認為，海淑在開始從事地下放貸工作後，溫柔的「賢內助人格」和冷酷的「債主人格」分裂成了兩個人。 每次收債後回家前特地噴香水、漱口，甚至狗狗們也嗅出「味道不一樣」，被視為重要線索。

從第2集到第4集，小絮的真正身份依然撲朔迷離，觀眾們對接下來的劇情發展簡直期待到不行！尤其是製作發佈會上，韓志旼與李姃垠曾透露，原本並沒有出演計劃，是因為想「守護金惠子前輩」才特別為她們量身打造了這兩個角色，讓這部劇更加充滿感情深度。



《比天堂更美麗》講述的是80歲的海淑，在天堂意外重逢年輕版丈夫高樂俊，展開一段橫跨生死、感人至深的現代奇幻愛情故事。

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