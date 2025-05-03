[推薦]《我死的一周前》後勁超強！一個愚蠢的交換名字遊戲，讓她帶著他的記憶活下去～

[劇情雷] 《我死的一周前》僅有短短6集劇情，不過情感的堆疊卻到後面2集令人印象深刻，不管是從一開始的友情、愛情到親情，在所愛的人意外離世後，留下的人能夠不再帶著歉疚活出自己的人生？

以下為防雷線



《我死的一周前》劇情描述在高中時期，古靈精怪的鄭熙完（金敏荷飾）與轉學生金攬圩（孔明飾）玩起了交換名字的遊戲，並且即使原本約定的時間到了，兩人仍習慣以對方的名字相稱，雖然沒有正式告白但卻隱藏不住心中對彼此的好感。但攬圩卻意外離世，讓熙完的人生就此失去了色彩…4年後，攬圩以陰間使者的身分出現在熙完眼前，並宣告她的生命僅剩下一週，最終兩人到底能否不再分開？



前面的集數除了交代高中時期的青春以外，還有死後4年再度找上門的陰間使者金攬圩如何幫鄭熙完在一週內實現遺願清單，但在後半集數才開始闡述攬圩的死因，以及熙完在他離開後是懷抱著什麼樣的心情活著，讓觀眾們的情感堆疊越來越深刻。鄭熙完與金攬圩越走越近，沒有正式告白但兩人互有好感，熙完甚至還向攬圩母親學習畫畫，正當熙完準備了情書而讓攬圩在天文館的流星之下好好閱讀，卻發生了難以挽回的意外。



死去的攬圩立刻尋求成為陰間使者的方法，畢竟這是唯一能與生者聯繫的一個方法，但他卻在生死簿上看見了熙完的名字，甚至死因是選擇輕生。當他找上熙完，令人訝異的是熙完對於自己生命將盡也沒有太多驚訝，更沒有拜託攬圩延長她的生命，所謂的遺願清單感覺更像是攬圩自己想完成的事情。直到見到了攬圩母親，熙完說出了當天攬圩會遭遇意外的原因，不過攬圩母親卻沒有責怪熙完。讓熙完想好好把握剩下的一兩天，正式寫下自己的遺願清單，一一努力實現。



熙完意識到自己與攬圩在一起的時間正在流逝，不久後又要面臨第二次的分離，這讓熙完感到不安，此時攬圩卻也從同行以及前輩那裡聽見，如果擅自改了生死簿，原本該死亡的人又繼續存活，那陰間使者自己也會永遠消失，再也見不到熙完。但他依舊選擇違反規定，阻止了熙完的死亡，讓熙完活出自己的人生。原本想要選擇輕生的熙完，也領悟到即使攬圩已不在身邊，只要回憶永遠在心中，攬圩也可以時常被想起。



這部作品令人思考，失去了最愛的人，該怎麼活下去？那場意外可能造成一生的陰影，讓熙完每天過著沒有靈魂的生活，時間彷彿就停在攬圩離開的那一天。兩人交換名字的遊戲，也代表著重疊的人生，熙完帶著有關攬圩的美好回憶，一起活出了攬圩原本該有的人生。攬圩生前還來不及告白，卻在成為陰間使者後說出了心意，最後一週的時間過得極其精彩，彌補了自己的遺憾。熙完也意識到每一天的珍貴，珍惜身邊的親人與朋友。



本劇雖然是以幻想的手法，以陰間使者的方式來表達奇幻愛情，不過也讓大家重新思考自己可以用什麼樣的方式，懷念並留下最珍貴的回憶。劇中的熙完運用自己對字體的美感，最後將攬圩給他的感覺，用字體的方式變成一種創作，也別具意義。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞