[推荐]《我死的一周前》后劲超强！一个愚蠢的交换名字游戏，让她带著他的记忆活下去～

[剧情雷] 《我死的一周前》仅有短短6集剧情，不过情感的堆叠却到后面2集令人印象深刻，不管是从一开始的友情、爱情到亲情，在所爱的人意外离世后，留下的人能够不再带著歉疚活出自己的人生？

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《我死的一周前》剧情描述在高中时期，古灵精怪的郑熙完（金敏荷饰）与转学生金揽圩（孔明饰）玩起了交换名字的游戏，并且即使原本约定的时间到了，两人仍习惯以对方的名字相称，虽然没有正式告白但却隐藏不住心中对彼此的好感。但揽圩却意外离世，让熙完的人生就此失去了色彩…4年后，揽圩以阴间使者的身分出现在熙完眼前，并宣告她的生命仅剩下一周，最终两人到底能否不再分开？



前面的集数除了交代高中时期的青春以外，还有死后4年再度找上门的阴间使者金揽圩如何帮郑熙完在一周内实现遗愿清单，但在后半集数才开始阐述揽圩的死因，以及熙完在他离开后是怀抱著什么样的心情活著，让观众们的情感堆叠越来越深刻。郑熙完与金揽圩越走越近，没有正式告白但两人互有好感，熙完甚至还向揽圩母亲学习画画，正当熙完准备了情书而让揽圩在天文馆的流星之下好好阅读，却发生了难以挽回的意外。



死去的揽圩立刻寻求成为阴间使者的方法，毕竟这是唯一能与生者联系的一个方法，但他却在生死簿上看见了熙完的名字，甚至死因是选择轻生。当他找上熙完，令人讶异的是熙完对於自己生命将尽也没有太多惊讶，更没有拜托揽圩延长她的生命，所谓的遗愿清单感觉更像是揽圩自己想完成的事情。直到见到了揽圩母亲，熙完说出了当天揽圩会遭遇意外的原因，不过揽圩母亲却没有责怪熙完。让熙完想好好把握剩下的一两天，正式写下自己的遗愿清单，一一努力实现。



熙完意识到自己与揽圩在一起的时间正在流逝，不久后又要面临第二次的分离，这让熙完感到不安，此时揽圩却也从同行以及前辈那里听见，如果擅自改了生死簿，原本该死亡的人又继续存活，那阴间使者自己也会永远消失，再也见不到熙完。但他依旧选择违反规定，阻止了熙完的死亡，让熙完活出自己的人生。原本想要选择轻生的熙完，也领悟到即使揽圩已不在身边，只要回忆永远在心中，揽圩也可以时常被想起。



这部作品令人思考，失去了最爱的人，该怎么活下去？那场意外可能造成一生的阴影，让熙完每天过著没有灵魂的生活，时间彷佛就停在揽圩离开的那一天。两人交换名字的游戏，也代表著重叠的人生，熙完带著有关揽圩的美好回忆，一起活出了揽圩原本该有的人生。揽圩生前还来不及告白，却在成为阴间使者后说出了心意，最后一周的时间过得极其精彩，弥补了自己的遗憾。熙完也意识到每一天的珍贵，珍惜身边的亲人与朋友。



本剧虽然是以幻想的手法，以阴间使者的方式来表达奇幻爱情，不过也让大家重新思考自己可以用什么样的方式，怀念并留下最珍贵的回忆。剧中的熙完运用自己对字体的美感，最后将揽圩给他的感觉，用字体的方式变成一种创作，也别具意义。



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