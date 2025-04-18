鄭恩地為《24小時健身俱樂部》增肥9公斤！兩週內再減7公斤！申沅昊想起《請回答1997》表達失落

《她的日與夜》鄭恩地和《苦盡柑來遇見你》李濬榮合作新戲《24小時健身俱樂部》將在月底首播，日前他倆登上《十五夜頻道》直播宣傳，聊到鄭恩地為戲增肥再減肥。

《24小時健身俱樂部》講述韌性十足的健身狂健身房館長「都賢重」（李濬榮 飾），幫助焦慮的會員們健身甚至引導人生的成長喜劇兼愛情劇，鄭恩地即飾演會員之一「李美蘭」，會和李濬榮詮釋羅曼史。劇組供主持的申沅昊PD搶先看劇照，其中一張鄭恩地初登場且和李濬榮初遇的戲碼，鄭恩地看了忍不住說：「那時候看起來還有點肉肉的。」申PD秒懂鄭恩地是隨著劇情慢慢減肥的！



申PD還說一般戲劇不會照順序拍，但《24小時健身俱樂部》就得照順序了，鄭恩地也說這是她第一次遇到「只能照順序拍」的劇，表示這些細節是看點，更透露當時的她比起現在的體重，是增重9公斤之多！為配合急速減重的劇情，鄭恩地還得在兩週時間內減重，減了7公斤！



▼更多《24小時健身俱樂部》鄭恩地劇照，鄭恩地刻意增重加上穿寬鬆上衣，看起來身形確實較魁武，後來釋出的雙人海報可看出鄭恩地身形完全不一樣！



鄭恩地生涯代表作之一《請回答1997》導演正是申PD，聊到身材變化，申PD馬上就想起開拍《請回答1997》時鄭恩地「剛滿20歲，那時候特別可愛」，但他嘆：「結果才過幾個月再以愛豆（女團Apink）重新出現時，孩子瘦太多了！說實話有點失落，當初可愛的孩子突然消失了，特別喜歡當時的詩媛……嚇了一跳，減重到身形都不一樣了！」



▼《請回答1997》2012年播出時「演員鄭恩地」與「愛豆鄭恩地」差異



花兩週減7公斤，鄭恩地當然不止節食，她說自己每天做三次有氧運動，還請大家就她的努力多多支持《24小時健身俱樂部》，《24小時健身俱樂部》就在本月30日首播！



▼完整《十五夜頻道》直播，過程也打電話給《請回答1997》飾演詩媛爸爸的成東鎰呢！



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