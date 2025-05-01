【韓網熱門】白種元讀大學時開設「遊興業所」，差點收購江南夜店！媽媽察覺不妙送他去服役

媒體曾介紹過白種元從學生時期起就優秀出眾的事業手腕。 據媒體報導，他高中畢業後馬上就在首爾長漢坪一帶販賣二手車，賺進數千萬韓元。

大學第一年收購了自己做兼職的啤酒屋，之後接連創辦了「遊興業所」（一般指聲色場所、風俗店）。到了大學三年級，他經營了多達三家店面，資產達到15億韓元。沒有人能阻止他，他迷戀上成功的滋味，甚至計劃收購江南知名酒店內的夜店。



白代表的母親是一位天生的教育者，她察覺到兒子行徑可疑，於是策劃了一場隱密的計劃。 她承諾只要兒子入伍便會把他帶去「好地方」，以此不斷誘惑他。對母親堅信不疑的他最終放下生意，自願以學士軍官的身份服兵役。 然而母親的承諾只是謊言，他被送到慶尚北道永川市，接受了嚴酷的訓練。

大學時期就試圖收購遊興業所和夜店，在那個時代，這些生意沒有黑道大哥是做不成的吧？ 17億私人貸款的出處，逃去香港的原因，全都可以用這些來解釋。對於以上內容，韓國X（Twitter）網友表示：「根本就是老鴇吧？ 這種人居然明目張膽上電視，真的震驚。 生怕有人不知道大韓民國是x買賣強國嗎？」



대학생 때 유흥업소 창업했던 백종원...가게를 3개나 운영했고 총자산만 15억원이었다는데 완전 포주 아닌가 이거? 이런 인간이 당당하게 방송에 나오고 있었다는 게 충격이네 누가 성매매 강국 대한민국 아니랄까봐 pic.twitter.com/Whq2xHz3FU — 반올 (@HeungrokCho) April 30, 2025

網友翻出1996年9月6日的採訪報導，報紙上明確寫著白種元收購啤酒屋後換了幾個行業、其中包括「賣水（물장사）」，入伍後因為出臺「午夜12點以後禁止遊興業所營業方針」，只好把店鋪低價出售。

（*小編補充：「賣水」在韓國不僅有字面意思，還泛指賣酒或提供陪酒服務的娛樂場所，即韓文所說的「遊興業所」。「水質好/壞」指客群外貌年齡、現場氛圍等的優劣，某些夜店篩選客人的行為被稱為「水質管理」。 ）



구덕계지만 안 믿는다고 ㅈㄹ할거 뻔해서 백종원이 1996년9월6일 인터뷰한 뉴스 가져옴 https://t.co/cIC2fNIJT9 pic.twitter.com/gKvnWlA12A — 해솔 (@___haesol) April 30, 2025

2023年白種元出演YT節目時提到曾為遊興業者創立菜單，即他的代表菜單之一辣雞爪。 白種元：「喝酒時會想吃味道重的下酒菜，大排檔1號店附近有很多遊興業從業者，不論男女。 一開始沒什麼人氣，都說太辣了。 但現在，辣雞爪已成為店鋪的代名詞。」

今年4月，白種元還被爆出麾下集團The Born Korea進行「酒局面試」，聲稱「有男友的不能錄取」等。



거짓말인 줄 알았는데 진짜네...와.. 검색하니 뭐가 계속 양파처럼 나오네 https://t.co/qoNESYoBjS pic.twitter.com/3jzNz5YH4Q — Narin (@Narinna25) April 30, 2025

韓國網友評論：

1. 他原來是這樣的人嗎？

2. 太震驚了，越挖黑料越多...

3. 我以為只是買酒的店，居然報紙上清清楚楚寫了「賣水」啊...

4. 那不就是老鴇？

5. 哇，他長期以來都是以好感形象出名，直到現在才被爆出來...？

6. 讀大學時去到遊興業所已經不太好，居然還創業，這是擁有什麼世界的思考觀念才能做出來的事啊... 當然，年紀大了之後才創業也不代表責任較輕

7. 他讀大學是80年代吧，當時的15億應該可以在江南買10套公寓。 大學生開普通的啤酒屋怎麼可能賺到那麼多錢啊

8. 查了一下1989年江南公寓價格... 最低大概是8000萬韓元左右...換算到現在的話，至少相當於150億韓元以上了

9. 長漢坪二手車事業kkkk那一區當時可是以遊興街聞名的啊

10. 他不是經營那種店，聽從前住在論峴洞一帶的人說過，因為位置關係，論峴的業所的人們下班後會在凌晨時分來吃飯喝酒，靠這個賺錢

11. 韓信大排檔當時在論峴洞開得很大，因為小姐們下班後能吃東西的地方只有這裡... 於是有傳聞說那裡有很多漂亮女生，生意開始興旺。這是大家都知道的事。韓信大排檔並不是因為味道或創新而有名的

12. 這件事不是現在才被挖出，之前也有討論過好幾次，但都被護航說是普通居酒屋... 如果真的是普通居酒屋，為什麼會因為午夜12點之後禁止經營遊興業所而低價出售呢？

13. 韓信大排檔一開始也是獵艷大排檔來的啊kkkk

13. 賣二手車>啤酒屋>遊興業所，全都是流氓混混們才會做的行業啊kk

14. 時間久遠已經不可能進行懲罰，既然當時沒有禁止，那麼現在開始停止上電視吧

15. 白種元之前很多次黑料我都睜隻眼閉隻眼，這次真的太誇張...

16. 輿論真可怕... 這些事一直被壓下來，還好端端地上電視，這世界太可怕

出處：https://theqoo.net/hot/3717070329

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