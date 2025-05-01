5月追這部！新劇《Good Boy》首版預告：朴寶劍＆金所泫演技大變身，從奧運金牌選手變成警察！

5月也有很多部新劇要播出！應該有不少觀眾在等朴寶劍、金所泫主演的《Good Boy》？看完預告好期待！

由朴寶劍、金所泫、吳正世、李相二、許城泰和太元碩主演的JTBC新劇《Good Boy》講述通過奧運特招成爲警察的獎牌得主們，用警察證件代替獎牌，與充滿不法行爲的世界進行鬥爭的故事，是一部結合喜劇、動作、愛情的電視劇。



今日也公開首版預告，影片以過去在國際大賽上獲得獎牌的華麗英雄們展開，拳擊金牌得主尹東柱（朴寶劍 飾）、射擊金牌得主池漢娜（金所泫 飾）、擊劍銀牌得主金宗泫（李相二 飾）、摔跤銅牌得主高晚植（許城泰 飾）、鐵餅銅牌得主辛在弘（太元碩 飾），他們在賽場上都散發著光芒。

但...這份光榮沒有持續太久，接下來的場面是，通過特招成爲警察的他們生活變得有點寒酸。而他們的心再一次被點燃，是因爲仁城市最大的反派登場，他們握緊了正義的拳頭。尹東柱說著：「在把對方擊碎之前，回合還沒有結束呢！」最後出現他炙熱的眼神，再配上配樂讓人覺得很熱血呢！



製作組表示：「《Good Boy》是克服失敗再次奔跑的年輕人的故事，爲了恢復熄滅的火種，我們做好向非良心、犯規痛快他們做出上勾拳的準備。打破寒酸的日常生活，重新開始奔跑的他們，將在觀眾們的心臟上點燃熾熱的火花。」



另外，《Good Boy》由《怪物》、《壞媽媽》沈娜妍導演執導，《打架吧鬼神》、《火星生活》李大日編劇執筆，將在5月31日首播。

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