【韩网热门】白种元读大学时开设「游兴业所」，差点收购江南夜店！妈妈察觉不妙送他去服役

媒体曾介绍过白种元从学生时期起就优秀出众的事业手腕。 据媒体报导，他高中毕业后马上就在首尔长汉坪一带贩卖二手车，赚进数千万韩元。

大学第一年收购了自己做兼职的啤酒屋，之后接连创办了「游兴业所」（一般指声色场所、风俗店）。到了大学三年级，他经营了多达三家店面，资产达到15亿韩元。没有人能阻止他，他迷恋上成功的滋味，甚至计划收购江南知名酒店内的夜店。



白代表的母亲是一位天生的教育者，她察觉到儿子行径可疑，於是策划了一场隐密的计划。 她承诺只要儿子入伍便会把他带去「好地方」，以此不断诱惑他。对母亲坚信不疑的他最终放下生意，自愿以学士军官的身份服兵役。 然而母亲的承诺只是谎言，他被送到庆尚北道永川市，接受了严酷的训练。

大学时期就试图收购游兴业所和夜店，在那个时代，这些生意没有黑道大哥是做不成的吧？ 17亿私人贷款的出处，逃去香港的原因，全都可以用这些来解释。对於以上内容，韩国X（Twitter）网友表示：「根本就是老鸨吧？ 这种人居然明目张胆上电视，真的震惊。 生怕有人不知道大韩民国是x买卖强国吗？」



대학생 때 유흥업소 창업했던 백종원...가게를 3개나 운영했고 총자산만 15억원이었다는데 완전 포주 아닌가 이거? 이런 인간이 당당하게 방송에 나오고 있었다는 게 충격이네 누가 성매매 강국 대한민국 아니랄까봐 pic.twitter.com/Whq2xHz3FU — 반올 (@HeungrokCho) April 30, 2025

网友翻出1996年9月6日的采访报导，报纸上明确写著白种元收购啤酒屋后换了几个行业、其中包括「卖水（물장사）」，入伍后因为出台「午夜12点以后禁止游兴业所营业方针」，只好把店铺低价出售。

（*小编补充：「卖水」在韩国不仅有字面意思，还泛指卖酒或提供陪酒服务的娱乐场所，即韩文所说的「游兴业所」。「水质好/坏」指客群外貌年龄、现场氛围等的优劣，某些夜店筛选客人的行为被称为「水质管理」。 ）



구덕계지만 안 믿는다고 ㅈㄹ할거 뻔해서 백종원이 1996년9월6일 인터뷰한 뉴스 가져옴 https://t.co/cIC2fNIJT9 pic.twitter.com/gKvnWlA12A — 해솔 (@___haesol) April 30, 2025

2023年白种元出演YT节目时提到曾为游兴业者创立菜单，即他的代表菜单之一辣鸡爪。 白种元：「喝酒时会想吃味道重的下酒菜，大排档1号店附近有很多游兴业从业者，不论男女。 一开始没什么人气，都说太辣了。 但现在，辣鸡爪已成为店铺的代名词。」

今年4月，白种元还被爆出麾下集团The Born Korea进行「酒局面试」，声称「有男友的不能录取」等。



거짓말인 줄 알았는데 진짜네...와.. 검색하니 뭐가 계속 양파처럼 나오네 https://t.co/qoNESYoBjS pic.twitter.com/3jzNz5YH4Q — Narin (@Narinna25) April 30, 2025

韩国网友评论：

1. 他原来是这样的人吗？

2. 太震惊了，越挖黑料越多...

3. 我以为只是买酒的店，居然报纸上清清楚楚写了「卖水」啊...

4. 那不就是老鸨？

5. 哇，他长期以来都是以好感形象出名，直到现在才被爆出来...？

6. 读大学时去到游兴业所已经不太好，居然还创业，这是拥有什么世界的思考观念才能做出来的事啊... 当然，年纪大了之后才创业也不代表责任较轻

7. 他读大学是80年代吧，当时的15亿应该可以在江南买10套公寓。 大学生开普通的啤酒屋怎么可能赚到那么多钱啊

8. 查了一下1989年江南公寓价格... 最低大概是8000万韩元左右...换算到现在的话，至少相当於150亿韩元以上了

9. 长汉坪二手车事业kkkk那一区当时可是以游兴街闻名的啊

10. 他不是经营那种店，听从前住在论岘洞一带的人说过，因为位置关系，论岘的业所的人们下班后会在凌晨时分来吃饭喝酒，靠这个赚钱

11. 韩信大排档当时在论岘洞开得很大，因为小姐们下班后能吃东西的地方只有这里... 於是有传闻说那里有很多漂亮女生，生意开始兴旺。这是大家都知道的事。韩信大排档并不是因为味道或创新而有名的

12. 这件事不是现在才被挖出，之前也有讨论过好几次，但都被护航说是普通居酒屋... 如果真的是普通居酒屋，为什么会因为午夜12点之后禁止经营游兴业所而低价出售呢？

13. 韩信大排档一开始也是猎艳大排档来的啊kkkk

13. 卖二手车>啤酒屋>游兴业所，全都是流氓混混们才会做的行业啊kk

14. 时间久远已经不可能进行惩罚，既然当时没有禁止，那么现在开始停止上电视吧

15. 白种元之前很多次黑料我都睁只眼闭只眼，这次真的太夸张...

16. 舆论真可怕... 这些事一直被压下来，还好端端地上电视，这世界太可怕

出处：https://theqoo.net/hot/3717070329

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