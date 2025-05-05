《比天堂还美丽》金惠子现实与角色交错！天堂门口的约定：深情怀念亡夫，只求能守在他身边

在最近热播的电视剧《比天堂还美丽》中，金惠子深情演绎60年如一日照顾瘫痪丈夫的角色，打动无数人心。 更让人动容的是，现实中的她，却是被丈夫细心呵护、宠成公主，戏里戏外的人生交错，也为这部她人生最后的作品增添了温柔光芒，也让无数观众回忆起2023年1月她曾作客《刘QUIZ ON THE BLOCK》，提及去世多年的亡夫，一度泪洒现场。

当年的节目中话题转向1998年因癌症离世的丈夫，金惠子哽咽地说：「他已经过世很久了，是因癌症去世的。 临终前还担心我『没了我怎么办』。 我自己也上过学，但汉字写得不好，都是他帮我写结婚、丧事用的汉字信封。 我说『没有你怎么办』，他还在病中写了好多给我。 其实，我只是想对他说『没有你我不行』。」



金惠子还分享丈夫每天下班回家，都会问她想吃什么，「我说想吃血肠，他就特地去高级餐厅买来。 但我又撒娇说想吃市场的血肠，他又出去买，还以为只是去散步，没想到是特地跑市场买回来。」她细数丈夫的细心爱护，满脸温柔。



最后金惠子红著眼眶说：「他是对我最好的人。 大我11岁，却总把我当小孩疼爱。 现在我想成为他的『姊姊』，好好照顾他。」她又自责地说：「我太过分了，应该去不了天堂。 只能祈求让我站在天堂门口，因为我的丈夫那么好，一定在天堂。 我要对他说『对不起，我太坏了』。」话虽如此，她又淡淡一笑说：「不过，死后真的还有那样的地方吗？」思念之情，令人动容。



유퀴즈 보는데 김혜자 선생님 죽으면 천국은 못 가더라도 천국 문 앞까지는 가게 해달라 기도하신대

먼저 가신 남편한테 말만 전할 수 있게

사랑이란 뭘까...군말없이 먹고 싶다는 순대 사러 다시 나가는 것도...한자 잘 못쓰는 아내 걱정에 죽기 전에 축의, 부의 봉투 왕창 써놓는 것도..ㅜ pic.twitter.com/MhBwpbcSlk — kiya (@kyakyakya987) January 11, 2023

此外，《比天堂更美丽》讲述的是80岁的海淑，在天堂意外重逢年轻版丈夫高乐俊，展开一段横跨生死、感人至深的现代奇幻爱情故事。



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