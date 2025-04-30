《苦盡柑來遇見你》寬植和英凡終於見面！朴寶劍還「爆料」兩人交換電話號碼後，李濬榮不回覆訊息 XD

日前，李濬榮和鄭恩地作為嘉賓出演朴寶劍主持的音樂節目《The Seasons-朴寶劍的Cantabile》！寬植和英凡終於見面，吸引大家的視線！

朴寶劍說：「和濬榮在《苦盡柑來遇見你》作品中相遇，但因爲沒有一起拍攝的場面，所以沒能一起演戲，感到很遺憾。」李濬榮表示和朴寶劍在《苦盡柑來遇見你》劇本閱讀和慶功宴時見過兩次面，還說：「我們明明交換了電話號碼。」



朴寶劍又突然「爆料」說道：「我們交換電話號碼後，我給濬榮發簡訊說很高興見到他，但是...沒有回覆。所以我就想『是不是說錯號碼了？』但是幾天前開會重新聯繫後，發現號碼是對的，所以很傷心。」李濬榮慌張地解釋：「我使用的機型經常遺漏一些訊息。」鄭恩地在一旁也表示李濬榮非常認生。

朴寶劍問道：「發過簡訊嗎？」鄭恩地回答：「幸好我收到了回覆！」李濬榮又趕緊解釋自己不怎麼敢簡訊，遺漏的訊息就有999則，朴寶劍也表示自己真的沒關係！不過...李濬榮在 IG 分享錄製花絮照中，還包含一張手機訊息的截圖，訊息多達1245則 XD



另外，李濬榮和鄭恩地主演的新劇《24小時健身俱樂部》將在今日（30日）首播，該劇講述充滿毅力的健身俱樂部館長，破格矯正煩惱過多的會員們的人生，是一部成長浪漫喜劇。



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