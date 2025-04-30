「一登場，彷彿整部劇的氛圍都變了」曹政奭特別出演《弱美男英雄Class 2》超強存在感留下深刻餘韻

《機智醫生生活》、《變身機長》曹政奭透過特別出演 Netflix 熱播韓劇《弱美男英雄Class 2》，再次展現了毫無極限的演技實力。

於4月25日公開的Netflix校園動作原創韓劇《弱美男英雄Class 2》講述了模範生連始垠（朴志訓 飾）為了朋友挺身對抗暴力，卻最終無法守護對方的創傷之後，轉學至銀章高中，因為再也無法承受失去朋友的痛苦，選擇迎戰更殘酷團體所展開的悲壯求生記與燦爛成長的故事。



曹政奭在劇中特別出演為龐大不良幫派聯合體之核心人物那白真（裴奈拏 飾）的上級管理者，也是整個世界觀中的「邪惡樞紐」──崔社長一角，給觀眾們留下強烈的餘韻。



尤其是他輕鬆制服那白真的場面，足以給人留下震撼性的衝擊。當那白真因幫派問題四處惹事時，崔社長冷冷警告：「要是讓哥再回來，你就死定了」——那令人背脊發涼的神情與冷冽語氣，加上連微小面部肌肉顫動都能精準掌控的曹政奭細膩演技，令觀眾完全投入。



PS：這一幕是曹政奭是在第七集的中間登場的畫面。

彩蛋

曹政奭完美融入操縱一切事件的「邪惡王者」崔社長角色，即便僅為特別出演（客串），依然展現壓倒性的存在感，成功塑造出更具魅力的角色形象。



看過《弱美男英雄2》的全球觀眾紛紛讚嘆：「曹政奭一登場，感覺整部戲的氛圍都變了」、「帶著瘋感的眼神太狂了」、「不愧是曹政奭」、「反派曹政奭也太有魅力了」、「崔社長這角色就是特別出演的最佳示範」等熱烈好評不斷。



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