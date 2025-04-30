「一登场，彷佛整部剧的氛围都变了」曹政奭特别出演《弱美男英雄Class 2》超强存在感留下深刻余韵

《机智医生生活》、《变身机长》曹政奭透过特别出演 Netflix 热播韩剧《弱美男英雄Class 2》，再次展现了毫无极限的演技实力。

於4月25日公开的Netflix校园动作原创韩剧《弱美男英雄Class 2》讲述了模范生连始垠（朴志训 饰）为了朋友挺身对抗暴力，却最终无法守护对方的创伤之后，转学至银章高中，因为再也无法承受失去朋友的痛苦，选择迎战更残酷团体所展开的悲壮求生记与灿烂成长的故事。



曹政奭在剧中特别出演为庞大不良帮派联合体之核心人物那白真（裴奈拏 饰）的上级管理者，也是整个世界观中的「邪恶枢纽」――崔社长一角，给观众们留下强烈的余韵。



尤其是他轻松制服那白真的场面，足以给人留下震撼性的冲击。当那白真因帮派问题四处惹事时，崔社长冷冷警告：「要是让哥再回来，你就死定了」——那令人背脊发凉的神情与冷冽语气，加上连微小面部肌肉颤动都能精准掌控的曹政奭细腻演技，令观众完全投入。



PS：这一幕是曹政奭是在第七集的中间登场的画面。

彩蛋

曹政奭完美融入操纵一切事件的「邪恶王者」崔社长角色，即便仅为特别出演（客串），依然展现压倒性的存在感，成功塑造出更具魅力的角色形象。



看过《弱美男英雄2》的全球观众纷纷赞叹：「曹政奭一登场，感觉整部戏的氛围都变了」、「带著疯感的眼神太狂了」、「不愧是曹政奭」、「反派曹政奭也太有魅力了」、「崔社长这角色就是特别出演的最佳示范」等热烈好评不断。



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