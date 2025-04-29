梁寬植即將被超越～朴寶劍新作5月31日與觀眾們見面！為《Good Boy》連續六個月期間每日練拳擊2小時！

日前憑藉《苦盡柑來遇見你》中飾演梁寬植的動人演技深植人心，並入圍百想藝術大賞的演員朴寶劍，馬不停蹄即將再以新角色與大家見面！JTBC新作品《Good Boy》即將於5月31日首播，朴寶劍擁有強勁運動員眼神的海報也隨即公開。

JTBC將在每週六日播出的新電視劇《Good Boy》，劇情描述經由特別採用而成為警察的金牌選手們，這次脖子上掛的不是獎牌而是掛上了警察的證件，對抗這個違背良心以及惡霸橫行的世界。而朴寶劍也一改在前一部作品《苦盡柑來遇見你》的造型，而成為一位青春金牌運動員。今日公開的角色海報有著拳擊手的銳利眼神，令人相當期待。



朴寶劍將在新作《Good Boy》中展現前所未有的面貌，公開前就已引發話題討論，從他以往作品《雲畫的月光》《男朋友》《青春紀錄》等等看來，演技不受限戲路也相當寬廣，對於角色的消化利總是相當完美，尤其是近來的人氣話題之作《苦盡柑來遇見你》更是讓大家對於梁寬植這個角色喜愛不已，更認為他演出的戲份太少有點可惜。本次在《Good Boy》中他將變身為國家代表拳擊選手，透過特招成為警察的尹東柱一角。



公開的海報已經令人眼睛為之一亮，朴寶劍每天透過肌力運動1小時，拳擊訓練2小時，這樣的運動練習進行了六個月以上，刻苦努力的結果呈現在這張海報中，臉上流淌著血液，纏著繃帶緊緊握住的拳頭，脖子也似乎下一秒就要爆炸，加上他熾熱燃燒的眼神，讓這海報充滿了正要爆發的滿滿能量，面對世界上犯規的惡霸，他正等著用拳頭伺候，痛宰他們一頓。



製作組更說明，《Good Boy》並不是單純的動作劇，而是體現了年輕人如何以自己的方式選擇正義，更透露朴寶劍為了呈現出尹東柱這樣的角色，除了辛苦訓練更增加了體重，製作組對於朴寶劍的新形象稱讚不已，也希望觀眾們多多期待。《Good Boy》將於5月31日晚間首播。



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