這竟然是朴寶劍？《Good Boy》定檔5月31日，溫柔「寬植」變超能打熱血「東柱」

從《雲畫的月光》、《男朋友》到《青春紀錄》、《苦盡柑來遇見你》，每次出演都創下話題的朴寶劍，這次將以全新破格角色強勢回歸！

jtbc全新週末劇《Good Boy》確定將於5月31日首播，並驚喜公開了喚醒朴寶劍最強烈一面的前導海報。該劇是一部刑偵動作劇，由朴寶劍、金所泫和吳正世聯袂主演，講述了奧運獎牌得主透過特別錄用成為警察，放下獎牌，佩戴警徽，對抗充斥著無良和不正當行為的世界的故事。 朴寶劍飾演特種犯罪小組巡警「尹東柱」，他透過時隔11年重新啟用的奧運獎牌得主特別錄用機制當上了警察。 為了正義，他毫不猶豫地投身危險。



為了塑造好曾是國家代表隊級別的「拳擊手」角色，朴寶劍每天進行1小時力量訓練+2小時拳擊訓練，堅持超過6個月！臉上流血、緊握拳頭、爆筋的熱血形象，光是前導海報就讓人熱血沸騰。 朴寶劍將帶著這股爆發的能量，痛快地以「上勾拳」擊倒充滿作弊的世界，展開腎上腺素爆棚的喜劇動作青春搜查劇。演繹在不義面前毫不退讓的尹東柱，朴寶劍也親自分享：「以守護善良之心，詮釋這個角色。」



製作團隊自信表示：「朴寶劍為了角色增重、全力投入，將展現從未見過的新面貌。」

如此身心皆與「尹東柱」合而為一的朴寶劍全新面貌，預告照不只是「顏值福利」，更是「暢快心靈福利」，讓人更加期待。



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