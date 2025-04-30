这竟然是朴宝剑？《Good Boy》定档5月31日，温柔「宽植」变超能打热血「东柱」

从《云画的月光》、《男朋友》到《青春纪录》、《苦尽柑来遇见你》，每次出演都创下话题的朴宝剑，这次将以全新破格角色强势回归！

jtbc全新周末剧《Good Boy》确定将於5月31日首播，并惊喜公开了唤醒朴宝剑最强烈一面的前导海报。该剧是一部刑侦动作剧，由朴宝剑、金所泫和吴正世联袂主演，讲述了奥运奖牌得主透过特别录用成为警察，放下奖牌，佩戴警徽，对抗充斥著无良和不正当行为的世界的故事。 朴宝剑饰演特种犯罪小组巡警「尹东柱」，他透过时隔11年重新启用的奥运奖牌得主特别录用机制当上了警察。 为了正义，他毫不犹豫地投身危险。



为了塑造好曾是国家代表队级别的「拳击手」角色，朴宝剑每天进行1小时力量训练+2小时拳击训练，坚持超过6个月！脸上流血、紧握拳头、爆筋的热血形象，光是前导海报就让人热血沸腾。 朴宝剑将带著这股爆发的能量，痛快地以「上勾拳」击倒充满作弊的世界，展开肾上腺素爆棚的喜剧动作青春搜查剧。演绎在不义面前毫不退让的尹东柱，朴宝剑也亲自分享：「以守护善良之心，诠释这个角色。」



制作团队自信表示：「朴宝剑为了角色增重、全力投入，将展现从未见过的新面貌。」

如此身心皆与「尹东柱」合而为一的朴宝剑全新面貌，预告照不只是「颜值福利」，更是「畅快心灵福利」，让人更加期待。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻