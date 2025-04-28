《請回答1997》成東鎰又喊鄭恩地是最愛狗女兒！申沅昊坦言當年選角賭一把：新鮮的完蛋吧

鄭恩地與李濬榮主演的《24小時俱樂部》即將播出，兩人先前上《十五夜頻道》宣傳，鄭恩地和《請回答1997》導演申沅昊螢幕前再見，也再度秀和成東鎰的「父女情」。

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〈‎眾多「女兒」中比較喜歡她！成東鎰：和她經常聯繫 其他女兒好像忙著拍廣告〉

‎〈「成家父女」合體啦！成東鎰與鄭恩地合照公開：「我的爸爸，昨晚熬夜拍攝了，也不忘來見我們狗女兒！」〉



節目中途申PD打給成東鎰，前幾秒才擔心沒親自通知，結果成東鎰開口嚴肅道「我們談談吧」，果真嚇到申PD趕緊喊：「不能罵人喔！現在在錄影！」笑翻全場。鄭恩地朝氣向成東鎰打招呼喊「爸爸」，成東鎰繼續裝嚴肅：「你這臭丫頭，要常常打電話啊！每天都要打啊，父母要知道子女都在做什麼啊！」



申PD提醒成東鎰要照流程來，結果成東鎰說自己拍戲也沒再照劇本演。而成東鎰才剛問鄭恩地新戲的名字，下秒自然地稱讚《24小時俱樂部》很有趣，大家聽了都笑出來。不過成東鎰誠摯地表示因為是女兒演出得支持，希望大家多多喜愛鄭恩地，還讚美「是比我優秀百倍千倍的孝女」，直說鄭恩地是自己最喜歡的女兒，「0.1秒都不用思考」。



眾所皆知成東鎰還有兩個女兒，《請回答1994》高雅羅和《請回答1988》惠利，申PD問：「那其他狗女兒沒關係嗎？」成東鎰妙答：「不要見面就好了！」後續他不斷對鄭恩地讚譽有佳，當初知情她沒演過戲會擔心，但看見她的幹勁與直率，不會不懂裝懂，還敢衝撞前輩，成東鎰直言：「當時感受到了，啊她真的是……急需用錢的孩子啊！」笑倒所有人！



眾所皆知《請回答1997》是跌破眾人眼鏡大獲成功的戲劇，一是主演群中僅水晶男孩出身的殷志源有較高知名度，二是申PD是首次從綜藝跨足戲劇拍攝，三是電視台tvN本身戲劇知名度本就遠低於無線台戲劇。申PD開拍前在選角便四處碰壁，因為沒人想演tvN的戲，劇本以演員知名程度不斷往下遞，最後以方言能力為由選擇了鄭恩地和徐仁國演出，過程經歷長時間掙扎。



最關鍵的是鄭恩地的選擇，鄭恩地當時無演戲經驗，Apink也還沒衝出一片天無足夠知名度，徐仁國至少是知名選秀節目冠軍且演過《愛情雨》配角。申PD曾坦言鄭恩地的試鏡是「不得不看的」，因為人都叫來了，看完後心情五味雜陳，心想非常適合但「怎麼偏偏是她」。



多年後重新提到此事，申PD重新說明當時製作費不足，不可能所有演員都找有知名度之人，在不斷被拒絕之後決定找新鮮的面孔，而想拒絕鄭恩地試鏡的理由除了她沒演過戲外，很怕她無法改掉愛豆盯著攝影機的習慣。「因為有恩地出現，我們才會做出這樣的選擇吧！」申PD表示鄭恩地一副就是女主角「詩媛」的模樣，最終決定「比起主演級，還是新鮮的完蛋吧」，很感謝鄭恩地和徐仁國以「成詩媛」和「尹允宰」出現。



鄭恩地和徐仁國近期翻唱了水晶男孩〈Couple〉，先前兩人在徐仁國頻道便說過當年就曾錄音但沒發行，多年後談合作首先想到的便是再翻唱一次〈Couple〉。申PD說當年就是沒錢做OST，為了省錢就讓音樂導演短時間內製作〈Couple〉翻唱，簡直就是80、90年代KTV伴奏的水準，後來想想若要發行音源太丟臉了就廢棄，後來是因為首播反響好才有資源製作另外兩首全新歌曲〈All For You〉與〈我們的愛情就這樣〉。



對鄭恩地來說，申PD是帶她進入戲劇圈的貴人，是成東鎰之外另個爸爸般的存在（雖然PD覺得把他叫老了XD）。看著《請回答1997》從PD到演員群都能保有10多年的情誼，觀眾都非常欣慰吧！



▼《十五夜頻道》完整直播及剪輯精華



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