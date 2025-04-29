25歲流星的最後樂章！金賽綸遺作《吉他人》5月底獻映，MV催淚公開，最後微笑永存影迷心

已故演員金賽綸生前最後演出的電影《吉他人》方面公開了主題曲《沒有痛苦的世界》的MV，鏡頭記錄下這位25歲女星閃耀的笑容與令人心碎的落淚演技，成為獻給影迷的最後禮物。

該曲由身兼導演、製片、投資方與演唱者的李善貞親自創作，她哽咽透露：「賽綸在拍攝現場展現很多明朗的能量，充滿熱情，原本希望她能華麗回歸。就像OST的歌名一樣，希望她現在能在沒有痛苦的世界裡幸福。」同時宣佈OST的所有音源收益將全額捐贈給「韓國生命尊重希望中心」，該決策被解讀為對金賽綸年初驟逝的深切致意。

這部描繪天才吉他手加入地下樂隊「火山」之後成長的故事，金賽綸飾演女主角「柳珍」，公開的MV片段可見她綻放出的招牌笑容，衝突戲碼中展現爆發式情感張力。特別是一場眼角滑落淚珠的特寫鏡頭，被影迷形容為「穿透螢幕的演技」。

童星出身的金賽綸於2月離世時年僅25歲，自9歲憑電影《等待回家的日子》出道後，以《大叔》中與元斌的救贖文學躋身千萬票房演員，接連在《道熙呀》、《雪地裡的擁抱》等作品展現超越年齡的演技深度，更奠定其「忠武路接班人」地位。

《沒有痛苦的世界》現已於各大音樂平台上線，弦樂交織出溫柔卻虐心的旋律，搭配MV中金賽綸仰頭彈奏吉他的畫面，被網友淚推「每個音符都是思念」。這部凝聚天才演員最後光芒的《吉他人》，將於5月底正式登上大銀幕，屆時觀眾將得以見證金賽綸從童星蛻變為藝術家的完整軌跡。

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