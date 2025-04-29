《黑白大廚》第二季：10月不上線！評審白種元陷多重風波

Netflix對於近期關於《黑白廚師：廚藝階級戰爭 第二季》（簡稱《黑白廚師2》）將於10月上映的傳聞進行了澄清，並表示該節目的公開時間並非如外界所猜測的10月，而是定於2025年下半年，具體的時間尚未確定。

《黑白廚師：廚藝階級戰爭》自去年9月首播以來，便掀起了廣泛的討論。 節目將「土湯匙」廚師——民間無名但擁有卓越烹飪技術的廚師——與韓國頂級明星廚師「金湯匙」們的激烈對決，展現了廚藝界的「階級戰爭」。 該節目一經播出便迅速登上Netflix全球TOP 10 TV（非英語類）榜單，並持續三週穩居第一，深受觀眾喜愛。

隨著第一季的成功，網絡平台於今年3月末正式啟動了第二季的拍攝工作。 據悉，本季的製作陣容將延續首季，包括廚藝研究家白種元和知名廚師安成宰將繼續擔任評審，為節目增添更多專業色彩和看點。



不過，評審之一的白種元近幾個月深陷多重風波中。 今年1月底其名下企業因涉嫌違反《液化石油氣法》、《農地法》、《建築法》、《原產地標識法》、《食品廣告標示法》、《畜產品衛生管理法》等六項法規，接連收到行政處罰通知書並遭刑事立案。

正當公眾聚焦商業領域的合規性問題時，爭議火勢近日延燒至娛樂圈。 MBC原教育頻道PD出身的導演金載煥通過YouTube頻道爆料，指控白種元在電視節目製作中存在「濫用話語權」行為。 據金導演揭露，白種元自參與綜藝《My Little Television》後開始強勢介入製作團隊人事安排——不僅指定專屬編劇及拍攝團隊，更動用影響力撤換不合心意的節目成員，被指將業界人脈網轉化為權力工具。



面對「節目霸權」質疑，部份業內人士曾出面反駁稱「程度尚不構成問題」，但金導演近日再度通過視頻平台強調：「相關權力壓迫行為確有實證」。 此番連環爆料使得這位以「國民老闆」形象深入人心的明星企業家陷入空前信任危機，輿論持續發酵中。

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