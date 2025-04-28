Jennie親自創作的新歌〈首爾市〉MV公開，首張正規專輯大獲成功！在海外刷新了K-POP女Solo歌手的最佳紀錄

人氣歌手 Jennie（BLACKPINK成員）以首張個人正規專輯展現了驚人的影響力，不僅推出多達7首收錄曲的 MV，更再度證明了她作為全球大勢的地位。

26日，Jennie 透過官方YouTube頻道及各大SNS平台，公開了正規一輯《Ruby》中收錄曲〈首爾市〉（Seoul City）的 MV。至此，她為專輯裡15首歌曲中的7首推出了 MV，展現了極具規模且罕見的宣傳氣勢。



此次公開的〈首爾市〉MV，在夢幻氛圍中取景於首爾市內多個地標，捕捉了Jennie自在享受城市氛圍的模樣，讓人彷彿隨著她的步伐體驗「Seoul City」的魅力。



〈首爾市〉由Jennie親自參與作詞、作曲，是一首獻給首爾的情歌。歌詞中，她細膩地描繪了這座城市如魔法般的獨特吸引力，並表達了首爾作為最珍貴之地的情感。



Jennie 憑藉新專《Ruby》締造了多項新紀錄。她以初動銷量66萬1,130張，創下2025年K-POP女Solo歌手最高銷售紀錄；同時，專輯也以第3名的成績進入英國官方專輯榜，刷新了K-POP女Solo藝人歷史新高。



此外，Jennie於美國告示牌（Billboard）主榜單「HOT 100」（3月22日）上，憑藉主打曲〈like JENNIE〉，以及與Dua Lipa合作的〈Handlebars〉、與Doechii合作的〈ExtraL〉，共三首歌曲同時上榜，成為史上首位在「HOT 100」同時有三首歌上榜的K-POP女Solo藝人。



Jennie以壓倒性的實績和持續進化的音樂性，無疑再次鞏固了自己作為全球音樂市場焦點的地位。

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