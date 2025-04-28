【韓網熱門】日本翻拍《和我老公結婚吧》，韓網友：選角很不錯！

朴敏英、羅人友、李伊庚和宋昰昀攜手主演的《和我老公結婚吧》於2024年播出時火遍全網，最近日本也將推出翻拍版。由小芝風花、佐藤健、橫山裕和白石聖分別扮演女一「姜智媛」、男一「劉志赫」、男二「朴敏煥」和女二「鄭秀敏」。導演則是韓國導演安吉鎬。

日版《和我老公結婚吧》近日公開了人物劇照，並於6月正式開播。



韓國網友評論：

1. 感覺選角有點微妙......

2. 哦，是佐藤！

3. 選角選得不錯啊，哈哈，本來覺得「鄭秀敏」角色很漂亮，原來是白石聖演的，哈哈！

4. 男演員們我都知道，哈哈，好奇起來了

5. 感覺前夫角色意外很合適哈哈哈哈哈

6. 诶，男主竟然找了個很有名的演員？ 這劇不是女主復仇劇嗎？ 改編了嗎？

7. 感覺前夫角色那種囉里八嗦演得會很好，好奇哈哈。

8. 這些演員演技都很不錯，在其他劇裡也看過，選角挺成功的，期待！

9. 女演員們都是我喜歡的類型......

10. 有種無聊的預感......

11. 雖然演技都很好，但女主比男主小太多了 ᅲ

12. 不過製作公司都是韓國的，挺神奇的、

13. 演技上應該沒問題，不過女主和男主的年齡差有點大哈哈哈

14. 感覺比韓國版選角還好呢

15. 咦？ 男主怎麼找了個頂級演員？ 明明是女主主打復仇劇，男主一般只是個配角而已啊

16. 感覺日劇版跟原作氛圍挺一致的

17. 哇，男主演是厭韓的？ 瘋了吧，為什麼要選這種人

18. 小芝風花和佐藤健好搭啊，橫山裕跟白石聖的角色也選得很合適

19. 啊瘋了，兩個男演員都很適合，但佐藤健的身高真的有點可惜 ᅲᅲ

20. 導演是安吉鎬？ 是我知道的那個安吉鎬吧

21. 安吉鎬要去執導日劇??? 雖然有爭議但憑《秘密森林》、《黑暗榮耀》在韓國是最火的導演之一耶...... 真的有必要嗎？

22. 橫山裕真的很適合那個角色哈哈

原文：https://theqoo.net/square/3713263221

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