【韩网热门】日本翻拍《和我老公结婚吧》，韩网友：选角很不错！

朴敏英、罗人友、李伊庚和宋昰昀携手主演的《和我老公结婚吧》於2024年播出时火遍全网，最近日本也将推出翻拍版。 由小芝风花、佐藤健、横山裕和白石圣分别扮演女一「姜智媛」、男一「刘志赫」、男二「朴敏焕」和女二「郑秀敏」。 导演则是韩国导演安吉镐。

日版《和我老公结婚吧》近日公开了人物剧照，并於6月正式开播。



韩国网友评论：

1. 感觉选角有点微妙......

2. 哦，是佐藤！

3. 选角选得不错啊，哈哈，本来觉得「郑秀敏」角色很漂亮，原来是白石圣演的，哈哈！

4. 男演员们我都知道，哈哈，好奇起来了

5. 感觉前夫角色意外很合适哈哈哈哈哈

6. 诶，男主竟然找了个很有名的演员？ 这剧不是女主复仇剧吗？ 改编了吗？

7. 感觉前夫角色那种罗里八嗦演得会很好，好奇哈哈。

8. 这些演员演技都很不错，在其他剧里也看过，选角挺成功的，期待！

9. 女演员们都是我喜欢的类型......

10. 有种无聊的预感......

11. 虽然演技都很好，但女主比男主小太多了 ᅲ

12. 不过制作公司都是韩国的，挺神奇的、

13. 演技上应该没问题，不过女主和男主的年龄差有点大哈哈哈

14. 感觉比韩国版选角还好呢

15. 咦？ 男主怎么找了个顶级演员？ 明明是女主主打复仇剧，男主一般只是个配角而已啊

16. 感觉日剧版跟原作氛围挺一致的

17. 哇，男主演是厌韩的？ 疯了吧，为什么要选这种人

18. 小芝风花和佐藤健好搭啊，横山裕跟白石圣的角色也选得很合适

19. 啊疯了，两个男演员都很适合，但佐藤健的身高真的有点可惜 ᅲᅲ

20. 导演是安吉镐？ 是我知道的那个安吉镐吧

21. 安吉镐要去执导日剧??? 虽然有争议但凭《秘密森林》、《黑暗荣耀》在韩国是最火的导演之一耶...... 真的有必要吗？

22. 横山裕真的很适合那个角色哈哈

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