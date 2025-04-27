朴寶英時隔7年舉辦粉絲見面會！首爾門票全數售罄，澳門、曼谷、台灣都有場次

主演《大力女子都奉順》、《照明商店》的人氣演員朴寶英，睽違七年舉辦粉絲見面會，坦言：「真的很想念大家～。」

本次線下粉絲見面會名為《written BY》，將於6月7日在首爾廣津區YES24 LIVE HALL舉行，並於23日開放一般預售的同時即全場售罄，搶票過程也相當驚人。

透過這次見面會，朴寶英將與粉絲睽違約七年再次面對面交流。繼韓國之後，她也計劃展開橫跨澳門、曼谷、台灣...等地的世界巡迴見面會，與全球粉絲們見面。同步公開的巡迴海報中，也附上了朴寶英的親筆留言：「大家好嗎？好久不見了，這段時間真的很想念大家。」



此外，這次見面會的名稱也蘊含了朴寶英對粉絲的深厚情感。標題《written BY》中的「BY」不僅是她英文名的縮寫，同時也與英語介系詞「by」呼應，象徵著如今的朴寶英，是在粉絲真摯應援下書寫而成的存在，展現她對粉絲滿滿的感謝之意。

另一方面，朴寶英近期透過多部作品展現更加深厚的演技。不僅出演了 Netflix 原創影集《精神病房也會迎來清晨》，更參與了 Disney+ 原創影集《照明商店》，近期還在 Netflix《我們的浪漫電影》中展現跨越多元類型的精湛表現。接下來，她將於5月24日透過 tvN 新劇《未知的首爾》挑戰一人分飾四角，嘗試嶄新演技轉型，海外由Netflix同步上線。



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