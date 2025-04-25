【韓網熱門】活久見，美妝博主給虛擬偶像化妝！網意見不一：「虛擬人別來現實世界」vs.「很瘋很搞笑」

原標題是《李思杯印象最深的素顏》，PO主截圖分享某節目的幾個畫面，內容是美妝博主李思杯給虛擬人化妝，包括修鼻影、眼影等等。 虛擬人問：「您是第一次給虛擬人化妝嗎？」李思倍：「你覺得我有可能試過嗎？」

虛擬人洗臉卸妝後，問李思倍對哪一位合作對象的素顏印象最深，李思杯：「就是現在...」



小編補充說明一下，這是韓國教育電視台EBS今年推出的新節目《家內手工業歌手-David Bong》，概念是虛擬偶像志願生David Bong和有點奇怪的經紀人、名叫Dalbong的水獺一起，在一窮二白的狀況下挑戰成為歌手。 節目組在YouTube頻道發佈了很多影片，還邀請過（G）I-DLE小娟、MAMAMOO Solar等一起錄製。 也許因為「化妝」主題的互動性較強，這次引起了較大反響，網友意見不一。



韓國網友評論：

1. 這是在幹嘛啊...

2. 是在綠幕前給色鍵化妝嗎？

3. 拜託... 虛擬偶像就留在虛擬世界吧，不要到外面來

4. 太詭異了，簡直是深淵的盡頭...

5. 為極限職業應援，但應該很有現實打擊感吧...

6. 全都是虛擬偶像在一起的話感覺還好，但跟真人站在一起、請大家把他當真人看待，就讓人感覺很抗拒

7. 欸？ 那是EBS教育台的水獺角色啦，生氣的人該不會以為只是個人YouTuber吧？ 難道是在罵EBS嗎？ EBS好像變成什麼雜七雜八的電視台了ᅲᅲ

8. 明明是為了好笑而製作的節目，罵的人是在認真什麼啊kkk

9. 這節目最有趣的點就是隱約的瘋感kkk

10. 李思杯是專業的kkk

11. 「你覺得我有試過嗎？」哈哈哈哈哈

12. 為什麼有些人一見到虛擬人就反應很激烈？

13. 沒想到有生之年能看到虛擬人化妝kkkk製作組好努力

14. 我比較好奇的是，李思杯是對著本體化妝嗎？ 還是對著空氣揮舞化妝刷呢？

15. 到底是如何拍攝的呢？ 很想去現場參觀kkk

16. 節目真的很搞笑，如果只看截圖感到反感的話，拜託去看正片吧kk

17. 我只覺得很搞笑啊，人生在世就是要看各種不同的東西嘛

出處：https://www.youtube.com/watch?v=uJGV7UW2nS4&t=1s&ab_channel=%EB%8B%A4%EB%B9%84%EB%93%9C%EB%B4%89，https://theqoo.net/hot/3707222698?page=5

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