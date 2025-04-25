「WILD WILD」THE HONG KONG TOUR 爆肌韓國猛男們再度來香港 引發姐姐妹妹血脈沸騰尖叫贈慶

韓國熱爆音樂劇「2025 WILD WILD THE HONG KONG TOUR」將於6 月 28 及 29 日於亞洲博覽館 Hall 5 上演一連四場的精彩有熱度的勁歌熱舞，繼續刺激你的眼球，爆肌 OPPA 帶你進入浪漫又狂野的世界。令人熱血沸騰、面紅心跳的「大尺度」舞蹈到與觀眾們近距離貼身互動，都讓現場觀眾為之瘋狂。

女神們快把壓抑已久的慾望釋放出來！《WILD WILD》音樂劇內容絕對能對姐姐妹妹起超級治癒作用， 8 位 OPPA 以西裝 Look 同海軍服 Look 演出，當然不會缺少的多場「爆肌」場面 和 「震撼」全場的出浴 look。演出會融合舞蹈、擊鼓、高空懸吊、鋼管舞等！演出故事係描述一段男神們的「狂野之旅」， 整個旅程中有不同層次感覺有《愛戀》、《浪漫》、《溫柔》、《狂野》《幻想》的情感元素！舞蹈上更加上「翻騰」「扭動」「爆衫」的場面令人血脈沸騰。

來香港演出的名單正式曝光，分別有 姜天一 （강천일）正韓泉 （정한샘）李熙中（이희중 ） 李潤濟（이윤제）朴道鏡（박도경） 金是佑（김시우）崔赫晋（최혁진） 沈寧晙（심영준）





購票 ： 4 月 22 日下午 5 點公開發售

(內含粉絲福利, 以官方宣佈為準)

第一場 (女士專場) 6 月 28 日 星期六 17:00

第二場 (女士專場) 6 月 28 日 星期六 20:30

第三場 (男女觀眾) 6 月 29 日 星期日 17:00

第四場 (女士專場) 6 月 29 日 星期日 20:30

票價: SUPER VIP 爆肌區 (含心跳加速福利) 港幣 $1880 WILD ZONE ｜心跳區 (含福利) 港幣 $1380 CRAZY ZONE ｜熱血沸騰區 港幣 $980 SCREAM ZONE ｜狂熱尖叫區 港幣 $680

(所有福利，以官方宣佈為準)

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