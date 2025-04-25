【韩网热门】活久见，美妆博主给虚拟偶像化妆！网意见不一：「虚拟人别来现实世界」vs.「很疯很搞笑」

原标题是《李思杯印象最深的素颜》，PO主截图分享某节目的几个画面，内容是美妆博主李思杯给虚拟人化妆，包括修鼻影、眼影等等。 虚拟人问：「您是第一次给虚拟人化妆吗？」李思倍：「你觉得我有可能试过吗？」

虚拟人洗脸卸妆后，问李思倍对哪一位合作对象的素颜印象最深，李思杯：「就是现在...」



小编补充说明一下，这是韩国教育电视台EBS今年推出的新节目《家内手工业歌手-David Bong》，概念是虚拟偶像志愿生David Bong和有点奇怪的经纪人、名叫Dalbong的水獭一起，在一穷二白的状况下挑战成为歌手。 节目组在YouTube频道发布了很多影片，还邀请过（G）I-DLE小娟、MAMAMOO Solar等一起录制。 也许因为「化妆」主题的互动性较强，这次引起了较大反响，网友意见不一。



韩国网友评论：

1. 这是在干嘛啊...

2. 是在绿幕前给色键化妆吗？

3. 拜托... 虚拟偶像就留在虚拟世界吧，不要到外面来

4. 太诡异了，简直是深渊的尽头...

5. 为极限职业应援，但应该很有现实打击感吧...

6. 全都是虚拟偶像在一起的话感觉还好，但跟真人站在一起、请大家把他当真人看待，就让人感觉很抗拒

7. 唉？ 那是EBS教育台的水獭角色啦，生气的人该不会以为只是个人YouTuber吧？ 难道是在骂EBS吗？ EBS好像变成什么杂七杂八的电视台了ᅲᅲ

8. 明明是为了好笑而制作的节目，骂的人是在认真什么啊kkk

9. 这节目最有趣的点就是隐约的疯感kkk

10. 李思杯是专业的kkk

11. 「你觉得我有试过吗？」哈哈哈哈哈

12. 为什么有些人一见到虚拟人就反应很激烈？

13. 没想到有生之年能看到虚拟人化妆kkkk制作组好努力

14. 我比较好奇的是，李思杯是对著本体化妆吗？ 还是对著空气挥舞化妆刷呢？

15. 到底是如何拍摄的呢？ 很想去现场参观kkk

16. 节目真的很搞笑，如果只看截图感到反感的话，拜托去看正片吧kk

17. 我只觉得很搞笑啊，人生在世就是要看各种不同的东西嘛

出处：https://www.youtube.com/watch?v=uJGV7UW2nS4&t=1s&ab_channel=%EB%8B%A4%EB%B9%84%EB%93%9C%EB%B4%89，https://theqoo.net/hot/3707222698?page=5

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