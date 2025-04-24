ASTRO时隔3年演唱会海报公开！前成员Rocky也加入，「白色蝴蝶」象徵文彬

男团ASTRO将於6月7日和8日在仁川Inspire Arena举办第四次单独演唱会《The 4th ASTROAD， Stargraphy》，已在2023年退团的成员Rocky也将归队参与演出，海报中象徵文彬的白色蝴蝶令人感受到深厚的队友情谊。

《The 4th ASTROAD， Stargraphy》是ASTRO在2022年后时隔3年再次举办演唱会，昨日公开的海报中不仅有Rocky身影，五位成员身边还有一只白色蝴蝶占据一人空位，象徵已故成员文彬。



成员们最近在直播中表达了对这次演唱会的期待之情：「正在很努力、很开心地进行准备，这次公演大家都聚到一起了，很有意义。」

ASTRO出道至今已有9周年，今年2月发行了特别单曲《Twilight》，本月19日发布了与众多圈中好友一同制作的歌曲《梦中的月亮（Moon）》，以表达对文彬的怀念。



ASTRO演唱会《The 4th ASTROAD， Stargraphy》将於28日面向Aroha（ASTRO粉丝名）、30日面向HAMO（Rocky粉丝名）率先开放售票，5月2日开放大众购票。

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