韋禮安真的要跟Super Junior東海合作！7-11廣告曾撞臉，ELF敲碗銀赫與台語歌王王識賢也來

台灣歌手韋禮安與Super Junior東海竟同框！韋禮安唱片公司台灣索尼音樂，稍早發了支韋禮安和東海相遇影片，雙方真的要跨海合作，證實了粉絲昨日的猜想！

韋禮安昨（14）日先是出現在Super Junior東海和哥哥經營的咖啡廳「Haru&Oneday」，發文tag「最好的朋友」，讓雙方粉絲懷疑是合作企劃，更有粉絲連結韋禮安前幾天疑似在練韓語歌的畫面，更堅定猜想。



Super Junior粉絲E.L.F.群更是驚訝且覺得有趣，因為東海去年來台拍攝超商7-ELEVEN廣告，東海和Super Junior-D&E隊友銀赫拍出來的形象照總被開玩笑像「像韋禮安和王識賢」，沒想到東海要和「分身」韋禮安合作？



台灣索尼稍早公開的影片證實了粉絲猜想，韋禮安確實到韓國和東海見面同框！雙方粉絲驚喜不已留言「資深鳥迷+欸噗（本命李東海）狂喜」、「台灣西海真的跟東海合作了」、「東西合併」、「我的兩個偶像真的合體了」……等等。據台灣媒體報導，索尼表示韋禮安特地赴韓國和東海錄單曲〈最好的朋友〉，歌曲名原自Super Junior粉絲名「E.L.F.」，「Ever Lasting Friends 永遠的朋友」之意，是80年代CITY POP風格抒情曲。



尚不曉得兩人純粹合發單曲或有其他企劃，東海本月26、27日在台灣還有solo fancon，韋禮安會擔任嘉賓合唱〈最好的朋友〉？



另外，E.L.F.發現東海可能和韋禮安合作時，便紛紛敲碗銀赫和「台語歌王」王識賢合作，如此一來7-ELEVEN廣告的撞臉分身都能同框了，不曉得有沒有機會成真呢！



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