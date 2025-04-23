李泳知＆日本知名創作歌手星野源（新垣結衣老公）將合作新曲！本人超興奮～

「韓國MZ世代的文化總統」歌手李泳知將參與日本知名創作歌手兼演員星野源的新專輯，參與feat.的合作消息一出立刻引起粉絲討論。（居然從去年1月就有跡可循～）

23日凌晨，星野源透過官方SNS公開了將於5月14日（週三）發行的第六張正規專輯《Gen》的曲目表。

他也以韓文寫道：「New Album《Gen》的曲目表已公布，共收錄16首歌曲。其中包括與李泳知合作的歌曲在內，有9首是新曲。韓國粉絲們，這是一張完成度極高的專輯，請多多期待！此外，從今天凌晨開始，新歌〈Star〉也將先行上線，請務必收聽。讓我們邊聽這首歌，一起迎接5月14日專輯的發售日吧，只剩三週了！」



在公開的曲目中，共有16首歌曲，其中第六首〈2〉由李泳知參與feat.，引發關注。

曲目公開後，李泳知也在個人Instagram上寫道：「星野源 X 李泳知 5/14。星野源前輩最棒了。」



接著她還表示：「我國中時經常去KTV唱星野源的歌，沒想到能有機會合作。實現願望真的是無止盡。說宅宅們沒機會都是騙人的！」並分享了自己跳「戀舞」的影片。（下方IG左滑到底就是cover影片）

事實上，早在去年1月，星野源就已先追蹤了李泳知的Instagram帳號，當時便在粉絲間掀起話題。當時李泳知在她的日本演唱會上演唱了星野源的熱門曲〈戀〉，並表演了「戀舞」。這首〈戀〉是星野源與新垣結衣主演日劇《月薪嬌妻》（逃避雖可恥但有用）的原聲帶，當時大受歡迎。



此外，星野源也曾於去年12月現身在東京舉行的李泳知演唱會現場。雖然當天未能觀看演出，但他親自到場與李泳知打了招呼。後來，星野源甚至在自己的廣播節目中播放了李泳知的〈Not Sorry〉，兩人隔空的互動相當頻繁。



尤其是在近期李泳知於Instagram進行的Q&A中，有粉絲問她：「有打算用日文寫歌嗎？也希望妳能上日本節目！」對此她以遮住嘴巴的表情符號回覆，令人更加期待未來的動向＆計劃。

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