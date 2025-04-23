演藝圈清流CP發糖！鄭敬淏認愛崔秀英是人生中心，自曝「為她戒酒拚演技」

演員鄭敬淏近日接受媒體專訪時， 公開談論與少女時代成員崔秀英的12年戀情，甜蜜坦言：「演戲之外，我生活的中心就是她。」這對演藝圈「長壽情侶」的高調真情告白，引發粉絲熱烈迴響。

被問及「人生中演戲之外的支柱」，鄭敬淏毫不猶豫回答：「雖然答案可能很老套，但對我來說就是崔秀英。」他透露兩人關係的關鍵在於對方的包容：「其實我有時會想，自己是不是因為她才堅持演戲（笑）。 想在她面前表現得更好，想證明自己是個好人、好演員。」更感性表示：「最讓我幸福的事，就是看到她的幸福。」



鄭敬淏也坦承自己並非完美男友：「我們能走到現在，全靠她的包容。 以前常因喝太多酒出糗，雖然現在不會了（笑）。」對於「長期伴侶的重要性」，他強調兩人擁有共同目標：「從以前就有成為優秀演員的夢想，這或許讓我們的關係更深刻。」

戲外感情穩定，戲內兩人演藝事業也同步衝刺。 鄭敬淏主演MBC奇幻動作劇《勞務士盧武鎮》將於5月30日開播，他飾演能看見鬼魂的勞動問題專家，這是他繼警察、醫生、補教名師後的全新角色挑戰。 該劇由《D.P.》系列編劇金普通與《我的愛，我的新娘》劉承熙作家聯手打造，《小森林》導演林順禮執導，黃金陣容備受期待。



崔秀英出演tvN新劇《拜託戒酒吧》則將於5月12日首播，劇情尚未公開已引發話題。 這是她繼《請發送粉絲信》、《陌生人》後再度擔綱主演，持續拓展演技版圖。



鄭敬淏與崔秀英自2012年公開戀情，低調相伴走過12年，期間歷經男方軍隊服役、女方海外巡演等考驗，如今感情依舊甜蜜，還雙雙穩坐演技派地位。



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