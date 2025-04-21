孔晓振「外太空床戏」拍摄后认清事实：「吊钢丝拍摄太辛苦了！」暂时不敢再接拍太空题材作品

演员孔晓振在最近的YT影片中提到了自己年初时的作品《问问星星吧》拍摄时的甘苦，并以「虽然有点迟了，但这是我想说的话」为主题公开。

孔晓振表示，这部电视剧《问问星星吧》的所有拍摄过程都是很新颖的，就连事前制作的这种程度，加上必须2年左右的后制等等，剧情内容也非常难懂，她也认为观众们看了这部作品并不能够很容易理解。一开始作家就想制作出「制造生命」相关的故事，孔晓振对於太空人的作业环境，在无重力状态下人们与动物如何繁殖，也进行了研究，在电视剧中她饰演的是去做这些研究的人，都是很写实的。



她也透露了幕后花絮，在整整16集的剧情中，除了1集以外，其他几乎都是在太空的戏码，在拍摄无重力场面的时候，感觉时间过得特别久。拍摄一集几乎就要花费2个月的时间，吊著钢丝需要连续拍摄15小时，而吊钢丝在空中飞起来的时间就是拍摄时间的一半。孔晓振接著说，这样一来对血液循环真的非常差，於是就会请工作人员让她下去，这样拍摄了一年的时间…并且才刚拍摄2个月，孔晓振从那时起就怀疑，这部作品到底能否播出？



孔晓振还提到在拍摄了《问问星星吧》后得到了难得的经验，也整理了一下自己的感想，她觉得这部作品的演员们以及工作人员们真的都辛苦了，拍完之后她也觉得她自己真的很辛苦，可能有一段时间都不敢在拍摄太空主题类型的作品了。《问问星星吧》虽然祭出超强卡司，也花费巨额制作费用，不过因主题较难懂，且太空题材难以引发共鸣，剧情发展中如「外太空床戏、产子」等这样的场面也令人难以理解，於是收视率惨澹收场。



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