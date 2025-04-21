TOMORROW X TOGETHER秀彬&然竣客串《機智住院醫生生活》飾演姜有皙偶像前同事

據韓媒「Xports News」獨家，男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員秀彬和然竣將攜手客串熱播劇《機智住院醫生生活》，飾演「嚴在一」姜有皙轉行行醫之前當偶像時的隊友。

姜有皙不久前在Netflix劇集《苦盡柑來遇見你》中以IU的弟弟「銀明」一角打開知名度，目前在tvN周末劇《機智住院醫生生活》中飾演婦產科第1年住院醫生「嚴在一」，以熱情積極的面貌獲得觀眾喜愛。



「嚴在一」有著獨特的角色設定：曾經以藝名嚴JAY作為偶像明星活動，只推出一首大熱歌曲就離開演藝圈，轉而來到鐘路律帝醫院當婦產科醫生。 如今，TXT秀彬和然竣作為他的舊日隊友登場，讓觀眾對劇情更添期待。

不僅如此，TXT早前也已被列入該劇的OST演唱陣容，與作品有著深厚緣分。 對此，劇方僅含蓄表示：「請透過節目播出確認。」



此外，《機智住院醫生生活》是《機智醫生生活》的衍生劇，講述夢想有一天成為機智醫生的住院醫生們成長的過程，由高允貞、申始雅、姜有皙、韓藝智、鄭準元等年輕演員出演。

4月20日播出的第4集全國家庭平均收視率達到5.1%，創下自身新高且突破「魔咒5%」，展現了人氣上升的勢頭。



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