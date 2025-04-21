曝高允貞&具教煥有望出演《我的出走日記》編劇新作，《山茶花開時》導演掌鏡！

曾創作《我的出走日記》、《我的大叔》等神劇的王牌編劇朴海英，即將攜手《山茶花開時》導演車榮勳推出全新作品《所有人都在與自己的無價值感戰鬥》（《모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다》）， 並確定由人氣演員高允貞與實力派男星具教煥主演！消息一出，立刻引發韓劇迷熱烈討論，被譽為2025年最值得期待的影視作品之一。

朴海英編劇以細膩刻畫都市人情感困境聞名，前作《我的出走日記》不僅掀起「具氏旋風」，更讓孫錫久一躍成為「國民理想型」。 此次新作將背景設定在電影圈，或許將延續她一貫的治癒系風。 車榮勳導演則曾執導《任意依戀》、《山茶花開時》、《氣象廳的人們：社内戀愛殘酷史篇》等浪漫佳作，兩人合作被業界視為「收視保證」的強強聯手。

近2年憑藉《還魂》、《Moving異能》、《機智住院醫生生活》人氣飆升的高允貞，將挑戰電影從業者角色，這也是她繼《照明商店》後再度演繹深層情感題材。



而以《D.P：逃兵追緝令》、《寄生獸：灰色部隊》展現多變演技的具教煥，則有望延續其「頹廢系魅力」，詮釋內心複雜的電影工作者。 兩人所屬經紀公司均表示：「確實接到了演出提案，正在積極商討中。」



朴海英編劇以細膩刻畫都市人情感困境聞名，前作《我的出走日記》不僅掀起「具氏旋風」，更讓孫錫久一躍成為「國民理想型」。 此次新作將背景設定在電影圈，或許將延續她一貫的治癒系風。 車榮勳導演則曾執導《任意依戀》、《山茶花開時》、《氣象廳的人們：社内戀愛殘酷史篇》等浪漫佳作，兩人合作被業界視為「收視保證」的強強聯手。

由於朴海英前作《我的出走日記》曾創下2022上半年「有線台韓劇收視」TOP9的好成績，成為大批觀眾心目中的「人生劇」，新作能否延續「朴海英式療癒」成為焦點。 加上高允貞與具教煥皆以「演技細節」見長，兩人將碰撞出怎樣的火花另觀眾們十分期待。

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