【韩网热门】LE SSERAFIM许允眞回忆一年前在酒店痛哭：「我们还有未来吗？」以珍珠比喻辛苦经历

女团LE SSERAFIM第二次巡回演唱会《EASY CRAZY HOT》昨晚在仁川举办，安可舞台后，成员许允眞进行了长达5分钟的发言，谈及过去一年来经历的争议和骂名。

许允眞回忆道，距离上一次巡演已过去2年，这期间发生了很多事，尤其提到「1年前这个时候」。 许允眞：「当时在酒店里跟公司的人通话，哭著问：『我们以后应该怎么办？ 还有未来吗？不知道什么是真的、什么是假的。』真的一点都看不到前路。」



许允眞分享了当时的心境：「但是... 又能怎样呢，只能继续下去吧，当遇到无法越过的墙壁，前进的方向没有改变。 只能继续前行、继续努力。 对於FEARNOT（粉丝名）而言，过去的1年也很不容易、甚至有些痛苦吧？ 我在过去一年里真的有非常多感触，很多无法形容的、复杂的感情，真的非常辛苦，但要说放弃还太早、太委屈。 明明有这么多为我应援的人...」（哽咽）

许允眞将这一心路历程比喻成珍珠：「大家知道珍珠是如何形成的吗？ 贝类因异物进入而经历非常痛苦的时间，最后产生珍珠。 我坚信这些痛苦终将造就我独有的珍珠，铭记绝不能因这些辛苦的时间和憎恶而丢失我的热爱，一定要守护FEARNOT，要更加努力和发展、守护所有珍爱的东西，带著这样的想法撑过了这1年。」



「带著这样的想法在黑暗中行走，逐渐醒悟到这里不是洞穴而是隧道。 看到了一丝光线，通过各种颁奖礼、见面会、回归感受到FEARNOT的爱，与成员们的关系更加坚固，逐渐看到了曾经漆黑的前路。 所以，1年之后，我对於当时在酒店房间里的问题有了清晰的答案。 『什么是真的？』答案全部在这个空间里。」

「我们的热情、一起创造的回忆、真心的话语、温度。 不是别人随口说出的话语，而是我们好不容易实现的东西。 所以我想对大家说，这些都是真的。 我们复出的爱与时间都是真的，所以如果大家以后遇到辛苦的时间，请记住今天、记住存在让我心脏跳跃的东西，请相信有人相信我，然后继续前行。 那些人中的一个就是我，以及成员们。 所以，我们会一直前行，也许不能永远走花路、但总有一天会走到，感谢大家过去一年来对我们的守护，以后由我们来守护大家。 谢谢大家。」



韩国网友评论：

1. 为LE SSERAFIM应援，很好地撑过来了

2. 演唱会非常好看，听完这段话流泪了...

3. 即便精神崩溃也不奇怪... 但她们一直用明朗的模样活动，很了不起

4. LE SSERAFIM一定很辛苦吧，这段时间感觉她们被所有网路社群一起霸凌... ᅲᅲ加油

5. 许允眞很会讲话。 仔细一想，这团有两个头脑很好的孩子，这样的团队不容易崩溃。 如果一定要比较，那些吵闹的孩子们看起来脑子不太好

6. 真正的豆姑娘加油！祝红豆女革命成功（*《豆姑娘与红豆女》是韩国传统童话，豆姑娘类似灰姑娘，红豆女约等於继母和姐姐）

7. 网友骂她们的原因是缺乏实力却总是用狠毒形象来营销，在科切拉的表演也无法护航kk ᅲ

8. 每次新歌都抄袭海外流行歌，走狠毒路线却有好几个成员接近音痴，以这样的团而言已经人气很高、赚很多钱，不觉得可惜。 为未来担忧、觉得辛苦的，不只有她们。 现场唱得那样又抄袭流行歌，这些本身就代表不够格。 真正让人觉得可惜的，是那些明明实力很好表现也不错却仍然没被看见的人。 实力不行的人觉得辛苦的话...... 只会让人觉得「那就努力进步吧」而已。 如果能别再抄袭、现场演唱也大大进步的话，大家自然会为你们鼓掌

9. 公司大力支持、老板也喜欢她们，只需要更加努力练习吧ᅲ

10. 只因搞砸一次舞台就被骂到现在，写恶评的人更加令人觉得恶心...

11. 科切拉的表现确实让人疑惑，但后来偶尔刷到她们，感觉真的很努力了。人不是永远停留在原位，就像你我都会改变，LE SSERAFIM也是啊，对「成长」一词的使用很帅气

12. 坦白说，科切拉的表演本来只是被骂几天就会结束的程度，关键是那时马上爆出闵熙珍事件。 HYBE和闵熙珍开始对立后，她们才被骂得几乎像要被封杀一样。用科切拉当藉口有点好笑

13. 现在还在说她们现场实力不行的人，是没看过她们最近的现场吧？

14. 能感觉到许允眞读了很多书，讲话有深度又好听

15. 她们被骂得太凶了，我一度担心会听到不好的消息... 应援ᅲ

16. LE SSERAFIM新专辑歌曲和舞蹈都非常棒，对她们感兴趣了ᅲᅲ以后也继续为她们应援，加油！

出处：https://theqoo.net/hot/3702986495

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