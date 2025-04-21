曝高允贞&具教焕有望出演《我的出走日记》编剧新作，《山茶花开时》导演掌镜！

曾创作《我的出走日记》、《我的大叔》等神剧的王牌编剧朴海英，即将携手《山茶花开时》导演车荣勋推出全新作品《所有人都在与自己的无价值感战斗》（《모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다》）， 并确定由人气演员高允贞与实力派男星具教焕主演！消息一出，立刻引发韩剧迷热烈讨论，被誉为2025年最值得期待的影视作品之一。

朴海英编剧以细腻刻画都市人情感困境闻名，前作《我的出走日记》不仅掀起「具氏旋风」，更让孙锡久一跃成为「国民理想型」。 此次新作将背景设定在电影圈，或许将延续她一贯的治愈系风。 车荣勋导演则曾执导《任意依恋》、《山茶花开时》、《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》等浪漫佳作，两人合作被业界视为「收视保证」的强强联手。

近2年凭藉《还魂》、《Moving异能》、《机智住院医生生活》人气飙升的高允贞，将挑战电影从业者角色，这也是她继《照明商店》后再度演绎深层情感题材。



而以《D.P：逃兵追缉令》、《寄生兽：灰色部队》展现多变演技的具教焕，则有望延续其「颓废系魅力」，诠释内心复杂的电影工作者。 两人所属经纪公司均表示：「确实接到了演出提案，正在积极商讨中。」



朴海英编剧以细腻刻画都市人情感困境闻名，前作《我的出走日记》不仅掀起「具氏旋风」，更让孙锡久一跃成为「国民理想型」。 此次新作将背景设定在电影圈，或许将延续她一贯的治愈系风。 车荣勋导演则曾执导《任意依恋》、《山茶花开时》、《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》等浪漫佳作，两人合作被业界视为「收视保证」的强强联手。

由於朴海英前作《我的出走日记》曾创下2022上半年「有线台韩剧收视」TOP9的好成绩，成为大批观众心目中的「人生剧」，新作能否延续「朴海英式疗愈」成为焦点。 加上高允贞与具教焕皆以「演技细节」见长，两人将碰撞出怎样的火花另观众们十分期待。

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