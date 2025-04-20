Super Junior厉旭受邀全中运台南开唱！独享烟火被吓著，美声和宝蓝海手灯相辉映

Super Junior昨晚（19日）正巧共六人都在台湾演出，分三组艺人厉旭、L.S.S.（利特、神童、始源）与D&E（东海、银赫），厉旭一人在台南全中运，压轴献上美声还独享烟火！

厉旭身为Super Junior三大主唱之一，在台南全中运开幕典礼上，一连带来四首招牌抒情曲〈It's okay〉、〈To Me〉、〈Starry Night〉与〈小王子〉，美声温暖融化观众。中间talk环节他开朗秀华语：「很高兴又来到台南跟大家见面，谢谢大家今天来到，希望你们喜欢我的表演，请多支持，我爱你们。」厉旭还特别点出台下E.L.F.的宝蓝色手灯海很漂亮，也不忘提到Super Junior即将举行20周年演唱会，并叮咛接下来要参赛的运动员别受伤喊话「加油」。



代表作〈小王子〉演唱途中烟火突放起，惊艳全场观众，有网友表示时机点放得很好，选在〈小王子〉最高潮段落，但也有人觉得时间太突然，因为厉旭一度被吓著XD，就在最后一发烟火施放时。不过，典礼制作人在自己Threads上解释厉旭是知道烟火会施放的，看来规模还是震撼到了厉旭，这也是Super Junior第一次有成员享受到体育场施放烟火的震撼场面，E.L.F.都笑说厉旭很快就会和成员炫耀了。



还有个幕后故事是，厉旭抵达台湾后在饭店开了直播，透露自己起初接到全中运邀请很担心国高中生不认识自己，请经纪人沟通若能让E.L.F.入场才愿意接下。事实上，今年的全中运是史上规模最大，也是第一次以演唱会模式开幕，并免费让民众取票入场。厉旭本来的担忧让E.L.F.相当心疼，幸好厉旭的完美演唱和E.L.F.的坚实应援相辉映成美丽画面。



▼厉旭全中运表演（已定位2:48:13）



▼附上厉旭相关发文



*同日L.S.S.与D&E「KKBOX风云榜」报导可见：

‎〈「无法不爱台湾」！Super Junior L.S.S.与D&E让KKBOX风云榜秒变Super Show！〉

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