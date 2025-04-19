【韓網熱門】陸星材&苞娜《鬼宮》首播收視9.2%最高10.7%，刷新SBS今年最高開局！獲讚「附身專門演員」

SBS最新金土劇《鬼宮》昨晚播出第一集，首都圈與全國平均收視率皆為9.2%，超越《我的完美祕書》（5.2%）和《寶物島》（6.1%），創下2025年SBS電視劇首播收視新高。 不僅如此，該劇還一舉拿下同時段收視冠軍、本週所有迷你劇收視冠軍，首都圈「2049收視率」（20至49歲年齡層）也達到2.5%，開出了極為亮眼的好頭。





《鬼宮》由陸星材和宇宙少女苞娜主演，以架空的朝鮮王朝為背景，講述拒絕接受靈媒命運的巫女「汝里」遇到被困在初戀「尹甲」身體裡的惡神螭龍「姜哲」，與對王室懷恨在心的「八尺鬼」展開糾葛，從而引發一場靈魂與肉身錯亂交纏的奇幻奪身羅曼史，已於「黃Viu」上架。



韓國網友評論：

1. 超好看的，很有趣！

2. 比想像中要高耶，一直維持下去吧

3. 因為太無趣，看到一半關掉了ᅮ

4. 前半段有點無聊，最後10分鐘附身開始變得有趣了

5. 陸星材不愧是附身專門演員，附身之後輕浮的模樣反而更帥，演技也更好了kkk

6. 兩位主演都不太會演... 導演也老土...

7. 金智勳說在第8集拿出了「人生演技」，應該會越來越好看



8. 留言裡怎麼只有「超好看」和「超無聊」兩個極端啊？ kkk

9. 本來很期待，但不是我喜歡的類型... 無法專註精神

10. 不好看... 鬼神題材但不嚇人，愛情喜劇但不搞笑，主角之間也沒有化學反應和心動的感覺... 什麼元素都有，反而變成四不像

11. 尹甲和汝里確實不太有化學反應，但變成姜哲之後讓人很有興趣耶！雖然以奇幻愛情喜劇而言，喜劇的部份不是很突出，但也還算合適，我追得很開心

12. 同時段上一部劇是《寶物島》大結局收視率高達15.4%，現在的同時段M社競爭者只有1%，運氣好也是一方面吧

13. 第一集還只是鋪墊，從結尾來看現在才是開始，很期待後續發展kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3701018078

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