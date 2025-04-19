《離婚保險》李棟旭將於日本東京舉辦粉絲見面會，展現他在海外的超高人氣！

主演《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《殺人者的購物中心》、《離婚保險》的人氣演員「李棟旭」即將在日本東京舉辦粉絲見面會啦！！

18日，所屬公司King Kong by Starship公開消息，李棟旭將於5月6日在東京國際論壇A廳舉辦2025李棟旭東京粉絲見面會《The Magical Moment》，並同步釋出宣傳海報。

在公開的海報中，李棟旭以夢幻的表情凝視鏡頭。他在光影之中閃耀的眼神，完美呼應粉絲見面會主題，營造出如魔法般的氛圍。（簡單來說就是帥～）



這次是李棟旭時隔約7年再次在日本舉辦粉絲見面會，消息一出便獲得熱烈迴響，全場門票迅速售罄，甚至追加開放座位，再次印證他在全球的超高人氣。據悉，李棟旭為了回報粉絲的厚愛，正準備多個精彩環節，希望帶給大家一段歡樂時光。

李棟旭目前正在tvN月火劇《離婚保險》中飾演保險精算師「盧基準」，以浪漫喜劇代表性的演技同時帶來心動與歡笑。近期他也透過電影《單身首爾》、Disney+原創影集《殺手們的購物中心》、電影《哈爾濱》等作品，以及季節問候、個人企劃內容等多樣面貌與粉絲見面，因此這次的粉絲見面會將會展現他什麼樣的新魅力，備受期待。

2025年李棟旭的海外粉絲見面會《The Magical Moment》將於5月6日在東京國際論壇A廳舉行。

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