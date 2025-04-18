每集的故事都令人期待！《機醫》郭善英、申鉉彬、丁文晟、裴賢聖也將特別出演《機智住院醫生生活》！

哇～《機智醫生生活》的演員幾乎都來啦！

《機智醫生生活》的衍生劇《機智住院醫生生活》由高允貞、申始雅、姜有皙、韓藝智、鄭準元主演，講述在「鐘路律帝醫院」婦產科工作一年的住院醫師們經過迂迴曲折成長爲大人的過程。



不是律帝醫院本院，而是移動到鐘路律帝醫院，擴大了世界觀。雖然同屬律帝醫院，但故事向多種方向發展，給觀眾帶來與以往系列不同的樂趣。因爲都是律帝醫院，所以也描繪出與《機智醫生生活》系列中人物的關聯。



繼「99s五人幫」曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都和安恩真、金准韓、文太裕、河潤景之後，今日（18）據韓媒報導，郭善英、申鉉彬、丁文晟、裴賢聖也將特別出演《機智住院醫生生活》。

郭善英飾演李翊晙（曹政奭 飾）的妹妹兼大韓民國陸軍現役軍官「李翊純」而備受矚目，與金雋婠（鄭敬淏 飾）祕密戀愛，得到觀眾的支持。申鉉彬飾演的「張冬天」憑藉反轉魅力與安政源（柳演錫 飾）形成羅曼史，獲得「Winter Garden」的愛稱。



丁文晟飾演金雋婠的弟子「凃材學」，和金雋婠有著吵鬧的化學反應；裴賢聖飾演實習生「張弘道」，有著呆萌可愛的魅力，那...雙胞胎姊姊張潤福（趙怡賢 飾）不一起登場嗎 XD



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