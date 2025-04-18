每集的故事都令人期待！《机医》郭善英、申铉彬、丁文晟、裴贤圣也将特别出演《机智住院医生生活》！

哇～《机智医生生活》的演员几乎都来啦！

《机智医生生活》的衍生剧《机智住院医生生活》由高允贞、申始雅、姜有皙、韩艺智、郑准元主演，讲述在「钟路律帝医院」妇产科工作一年的住院医师们经过迂回曲折成长爲大人的过程。



不是律帝医院本院，而是移动到钟路律帝医院，扩大了世界观。虽然同属律帝医院，但故事向多种方向发展，给观众带来与以往系列不同的乐趣。因爲都是律帝医院，所以也描绘出与《机智医生生活》系列中人物的关联。



继「99s五人帮」曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都和安恩真、金准韩、文太裕、河润景之后，今日（18）据韩媒报导，郭善英、申铉彬、丁文晟、裴贤圣也将特别出演《机智住院医生生活》。

郭善英饰演李翊晙（曹政奭 饰）的妹妹兼大韩民国陆军现役军官「李翊纯」而备受瞩目，与金隽婠（郑敬淏 饰）秘密恋爱，得到观众的支持。申铉彬饰演的「张冬天」凭藉反转魅力与安政源（柳演锡 饰）形成罗曼史，获得「Winter Garden」的爱称。



丁文晟饰演金隽婠的弟子「凃材学」，和金隽婠有著吵闹的化学反应；裴贤圣饰演实习生「张弘道」，有著呆萌可爱的魅力，那...双胞胎姊姊张润福（赵怡贤 饰）不一起登场吗 XD



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