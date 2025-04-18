李帝勳又一季播神作？《協商的技術》收視三倍漲，三伏筆連團隊都盼第二季！

安畔錫名導演執導，集結李帝勳、金大明、成東鎰、張鉉誠與吳萬錫等實力派演員，《協商的技術》12日已完結，韓網普遍評價好評！甚至享「龍頭龍尾」讚譽！

《協商的技術》罕見地以「M&A」併購為主題，以M&A專家「白蛇」尹洙諾（李帝勳 飾）為中心，描述他重回解僱他的山人集團重新擔任M&A組長，接下替山人集團解決11兆債務的重擔。雖然首集僅3.3%收視率，次集卻開出近兩倍6.0%成績！收視率大漲，編劇李勝英絕對是最大功臣，主題罕見之外，劇情反轉又反轉，一週兩集作為一主題，總是先是鋪陳後「神展開」，且冷冰冰的開展卻都能溫暖作結，難怪收視週週上升，最後開出10.3%！



《協商的技術》導演還是大名鼎鼎的安畔錫，執導的功夫與風格不用多說，連李帝勳都非常開心能加入安導團隊。順帶一提，這是安導自《畢業》後接拍，不少演員再次登場宛如導演御用，如吳萬錫與安賢好，被《畢業》觀眾視為彩蛋。而演員群從李帝勳、金大明、成東鎰、張鉉誠、吳萬錫、安賢好到車康潤……等等，各自角色鮮明，李帝勳和飾演宋會長的成東鎰各懷鬼胎對峙最為精彩，張鉉誠反派演技最受驚艷，末集被李帝勳拆穿假面具，把這個老奸巨猾的「開國功臣」拖下來，實在令人大快人心！



《協商的技術》播畢後，觀眾最關心的絕對是「會有第二季嗎？」，因為埋下了至少三伏筆！李帝勳親自透露「應該拍24集，團隊都很期待第二季」，甚至希望觀眾能多敲碗讓事情成真。三伏筆包括：反派河泰秀（張鉉誠 飾）如何逆襲、宋會長實際家庭狀況成謎、尹洙諾還有尚未解決之事，末集片尾後彩蛋絕對不能錯過！



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若《協商的技術》順利推出第二季，或許能成為李帝勳自《信號》、《模範的士》（模範計程車）後再一「季播神作」！還沒點開《協商的技術》踏入「心機的」M&A世界的你，不妨親自感受併購世界的魔鬼與天使，已經看完的觀眾，再一次或許會發現原本沒能察覺到的細節！《協商的技術》全集已於Viu上架，趁著假期，在電視盡情享受「煲劇自由」！



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