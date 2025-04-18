李昇基5月回歸發新歌！新片《精奇大家庭》全台上映、時隔5年重回歌手賽道，前公司糾紛獲勝訴

今日有韓媒報導稱李昇基準備在5月發行全新專輯，隨後所屬社Big Planet Made娛樂也證實了這一消息！

李昇基以溫柔甜美的嗓音著稱，素有「抒情歌皇太子」的稱號，今年是出道21週年。 去年12月曾發行出道20週年紀念專輯《With》，重新詮釋了包括《因為是我的女人》《刪除》《難以啟齒的話》《重返》《尚未說完的故事》等五首代表作，還請來Lyn、車銀優、李茂珍、Lee Soo等歌手合作助陣。



當時李昇基展現了作為歌手的熱情：「希望能創作出讓大眾覺得好聽的音樂，並持續、長久、愉快地活動下去。」在2025年出道21週年，他希望作為歌手開啟嶄新的旅程。



李昇基於2004年以《飛蛾的夢》出道，接連推出多首熱門歌曲，鞏固了他作為SOLO歌手的地位。 同時積極出演多部影視作品《我的女友是九尾狐》《Mouse》等，去年還主演親情溫馨喜劇《精奇大家庭》，4月11日全台正式上映。



同時，李昇基在綜藝方面也大放異彩，去年在TV朝鮮節目《生存王：部族戰爭》中擔任軍人隊隊長帶領隊伍，還在最近兩年完成了結婚生女的人生大事。 雖然期間也有推出OST、單曲與翻唱專輯，但自2020年發行正規7輯《THE PROJECT》後，已許久未推出全新歌曲構成的專輯。 因此對於等待他新專輯的粉絲來說，本次回格外令人期待。



此外，李昇基近日在與前經紀公司Hook娛樂的結算金訴訟中獲勝，法院判決Hook需向李昇基追加支付5億8100萬韓元。

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