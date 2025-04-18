李帝勋又一季播神作？《协商的技术》收视三倍涨，三伏笔连团队都盼第二季！

安畔锡名导演执导，集结李帝勋、金大明、成东镒、张铉诚与吴万锡等实力派演员，《协商的技术》12日已完结，韩网普遍评价好评！甚至享「龙头龙尾」赞誉！

《协商的技术》罕见地以「M&A」并购为主题，以M&A专家「白蛇」尹洙诺（李帝勋 饰）为中心，描述他重回解雇他的山人集团重新担任M&A组长，接下替山人集团解决11兆债务的重担。虽然首集仅3.3%收视率，次集却开出近两倍6.0%成绩！收视率大涨，编剧李胜英绝对是最大功臣，主题罕见之外，剧情反转又反转，一周两集作为一主题，总是先是铺陈后「神展开」，且冷冰冰的开展却都能温暖作结，难怪收视周周上升，最后开出10.3%！



《协商的技术》导演还是大名鼎鼎的安畔锡，执导的功夫与风格不用多说，连李帝勋都非常开心能加入安导团队。顺带一提，这是安导自《毕业》后接拍，不少演员再次登场宛如导演御用，如吴万锡与安贤好，被《毕业》观众视为彩蛋。而演员群从李帝勋、金大明、成东镒、张铉诚、吴万锡、安贤好到车康润……等等，各自角色鲜明，李帝勋和饰演宋会长的成东镒各怀鬼胎对峙最为精彩，张铉诚反派演技最受惊艳，末集被李帝勋拆穿假面具，把这个老奸巨猾的「开国功臣」拖下来，实在令人大快人心！



《协商的技术》播毕后，观众最关心的绝对是「会有第二季吗？」，因为埋下了至少三伏笔！李帝勋亲自透露「应该拍24集，团队都很期待第二季」，甚至希望观众能多敲碗让事情成真。三伏笔包括：反派河泰秀（张铉诚 饰）如何逆袭、宋会长实际家庭状况成谜、尹洙诺还有尚未解决之事，末集片尾后彩蛋绝对不能错过！



*延伸阅读：

〈《协商的技术》终映李帝勋叹「集数太少，剧组都期待第二季」，透露白发扮一次花三小时〉

若《协商的技术》顺利推出第二季，或许能成为李帝勋自《信号》、《模范的士》（模范计程车）后再一「季播神作」！还没点开《协商的技术》踏入「心机的」M&A世界的你，不妨亲自感受并购世界的魔鬼与天使，已经看完的观众，再一次或许会发现原本没能察觉到的细节！《协商的技术》全集已於Viu上架，趁著假期，在电视尽情享受「煲剧自由」！



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