《協商的技術》終映李帝勳嘆「集數太少，劇組都期待第二季」，透露白髮扮一次花三小時

《協商的技術》13日完結落幕，片尾兩個彩蛋疑似透露還會有第二季，對此李帝勳很快便鬆口表示期待。

*先前報導回顧：

‎〈收視破10.3%！《協商的技術》結局真相大白卻又拋出更多伏筆！片尾後彩蛋要看！預告第二季？〉



飾演主角M&A組組長「白蛇」尹洙諾的李帝勳，結局隔日便接受各大韓媒採訪。據《TV Daily》報導，李帝勳在開拍前就對收視率很有信心，看劇本時便「真心期待能做得到」，但他不忘感謝觀眾，認為是有觀眾的支持才能獲得好的結果。

對於結局，他坦言：「一直都覺得12集太短了，應該要製作24集左右。非常珍貴，觀眾會不會也覺得故事應該要多加展開呢？演員和製作團隊也都有同樣的意思。」若有第二季會不會參與演出，他則說：「雖然團隊和大家都有一樣的心情，但不是能隨心所欲的，我們都在期待。收視率上能夠呈現上升趨勢並圓滿結束，是很好的立足點，很感謝觀眾的支持。」

《協商的技術》一路從3.3%低收視率，攀升到最後10.3%收視率，漲幅三倍之多已相當驚人；若以周次來看，確實周周收視都呈上升趨勢，更是難能可貴。考慮到劇情尚值得延伸，加上收視不錯，或許真的會有第二季誕生。



除了談觀眾最關心的第二季下落外，李帝勳也聊到尹洙諾一頭顯眼白髮。他和觀眾一樣表達深刻、強烈，說自己要演出時也很興奮，但一開始根本無法想像，「仔細想想在其他作品還能不能再展現，應該是唯一一次」。

李帝勳接著補充，可能到70、80歲頭髮真的花白才有可能再白髮示人，他說：「能用現在的模樣表現協商專家，感到很自豪且高興。要送走作品很遺憾，很不捨。」表達了對「白髮尹洙諾」角色的珍惜。

同時，他透露每次拍戲其實都要花3小時做頭髮，聽起來相當辛苦，但他說：「我只要堅持住坐著就好了，是因為有辛苦打造的化妝組才能實現。因為看起來不能有奇怪或不舒服之處，後製CG組也有幫我調整。整體來看，是製作團隊幫我在現實上站穩了腳跟。」將功全歸於他人。



而據他報採訪內容，如《釜山日報》，李帝勳表示從《協商的技術》體認「只要真誠溝通，沒有什麼做不到」，從尹洙諾身上學到「他不會被情緒左右，要像他從長遠的角度看待問題」。

李帝勳結束《協商的技術》後，快馬加鞭投入《信號2》及《模範計程車3》（模範的士3）劇組，目前兩部都在拍攝中，他並沒有感到疲憊，反倒表現興奮，他舉例《模範計程車》故事令人暢快，能釋放一直以來的壓力，且動作戲讓他「身體很累但心裡很開心」。

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