金希澈《認識的哥哥》對權恩妃的提問引發爭議！這是性騷擾、讓人不舒服 VS 只是開玩笑

12日播出的《認識的哥哥》由笑星李勝允、權恩菲、健美運動員馬善浩、田徑選手金敏智作爲嘉賓出演。

節目中，金希澈對權恩妃提問：「我們恩妃最有自信的部位是哪裡？」權恩妃回答：「我的臉蛋。」金希澈又問了一次：「我們恩妃最有自信的部位是哪裡？」權恩妃回答：「我的臉蛋。」金希澈再問了一次：「我們恩妃最有自信的部位是哪裡？」權恩妃：「就說了是臉啦！」

: 은비는 뭐가 제일 자신있어 ?

: 난 얼굴 ?

: 은비는 ?

: 난 얼굴 ?

: (다시 질문)

: 얼굴이라고 !!!!!!!



한번말하면 알아들으세요 쓸데없는 답 유도하지말고 ^^ pic.twitter.com/VtSEsg674D — 권뽀삐 (@K_bbobbi) April 12, 2025

這個片段也在 theqoo 和 X（舊推特）引發熱烈討論，網友：「讓人不舒服的提問」、「性騷擾瘋了嗎ㅠㅠ不想在節目中看到金希澈」、「一直用這個梗，難怪節目會失敗」，「這真的就是誘導性提問啊」、「別這樣了大叔」、「為什麼不把這個剪輯掉」、「不管是評價外貌和身材都不好，你有什麼資格評論人家的外貌」、「就算不是性騷擾，人家都說是臉了，還要繼續問」等等，不過也有網友認為這集是健身特輯，表示：「我也不喜歡金希澈，但這不像是性騷擾，更像是開玩笑」、「因為是健身特輯才這樣問吧」等等。

權恩妃因為之前參與《WATERBOMB》溼身大秀好身材，人氣再次飆升被封為「水彈女神」。14日她帶著數位單曲《Hello Stranger》回歸，權恩妃表示：「這首歌講述邀請陌生的異鄉人進入我自己的祕密世界的故事，在夢幻的氣氛中也能感受到強烈的魅力的歌曲。」也期待這首歌的舞台呢！



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