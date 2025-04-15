《协商的技术》终映李帝勋叹「集数太少，剧组都期待第二季」，透露白发扮一次花三小时

《协商的技术》13日完结落幕，片尾两个彩蛋疑似透露还会有第二季，对此李帝勋很快便松口表示期待。

*先前报导回顾：

‎〈收视破10.3%！《协商的技术》结局真相大白却又抛出更多伏笔！片尾后彩蛋要看！预告第二季？〉



饰演主角M&A组组长「白蛇」尹洙诺的李帝勋，结局隔日便接受各大韩媒采访。据《TV Daily》报导，李帝勋在开拍前就对收视率很有信心，看剧本时便「真心期待能做得到」，但他不忘感谢观众，认为是有观众的支持才能获得好的结果。

对於结局，他坦言：「一直都觉得12集太短了，应该要制作24集左右。非常珍贵，观众会不会也觉得故事应该要多加展开呢？演员和制作团队也都有同样的意思。」若有第二季会不会参与演出，他则说：「虽然团队和大家都有一样的心情，但不是能随心所欲的，我们都在期待。收视率上能够呈现上升趋势并圆满结束，是很好的立足点，很感谢观众的支持。」

《协商的技术》一路从3.3%低收视率，攀升到最后10.3%收视率，涨幅三倍之多已相当惊人；若以周次来看，确实周周收视都呈上升趋势，更是难能可贵。考虑到剧情尚值得延伸，加上收视不错，或许真的会有第二季诞生。



除了谈观众最关心的第二季下落外，李帝勋也聊到尹洙诺一头显眼白发。他和观众一样表达深刻、强烈，说自己要演出时也很兴奋，但一开始根本无法想像，「仔细想想在其他作品还能不能再展现，应该是唯一一次」。

李帝勋接著补充，可能到70、80岁头发真的花白才有可能再白发示人，他说：「能用现在的模样表现协商专家，感到很自豪且高兴。要送走作品很遗憾，很不舍。」表达了对「白发尹洙诺」角色的珍惜。

同时，他透露每次拍戏其实都要花3小时做头发，听起来相当辛苦，但他说：「我只要坚持住坐著就好了，是因为有辛苦打造的化妆组才能实现。因为看起来不能有奇怪或不舒服之处，后制CG组也有帮我调整。整体来看，是制作团队帮我在现实上站稳了脚跟。」将功全归於他人。



而据他报采访内容，如《釜山日报》，李帝勋表示从《协商的技术》体认「只要真诚沟通，没有什么做不到」，从尹洙诺身上学到「他不会被情绪左右，要像他从长远的角度看待问题」。

李帝勋结束《协商的技术》后，快马加鞭投入《信号2》及《模范计程车3》（模范的士3）剧组，目前两部都在拍摄中，他并没有感到疲惫，反倒表现兴奋，他举例《模范计程车》故事令人畅快，能释放一直以来的压力，且动作戏让他「身体很累但心里很开心」。

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