《我獨自生活》女團 Red Velvet Joy 看後輩 IVE Rei 是親如妹妹的好友！兩代偶像甜妹同框，收視奪冠～

IVE Rei 表示：「Red Velvet Joy 的家＝像奶奶家一樣的感覺」兩人在節目上開啟【真朋友模式】。

人氣女團 Red Velvet 成員 Joy 和 IVE Rei 展現出MZ世代特有的「真摯好友化學反應」。



在上週（11日）播出的MBC綜藝節目《我獨自生活》中，展現了已獨居六個月的 Joy 與親近的後輩 IVE Rei，以及她的愛犬「保時捷」一同拜訪 Joy 住家的模樣。



Joy 表示：「Rei 是我的妹妹，是我很要好的朋友之一，就像我親妹妹一樣，我們常常一起睡，見一次面就會變得更親密。應該是因為常常見面才越來越熟的。」

面對「彩虹會員」們詢問兩人交情契機時，Joy 說道：「Rei 說是看著我開始懷抱成為K-POP歌手的夢想的。她主動靠近我，從那時開始我們就變得親近了。」



雷一進 Joy 的家就表現得十分自然，對著威爾森娃娃說「你可以讓開一下嗎？這是我的位置耶？」展現出真摯好友間的輕鬆互動，找回自己在 Joy 家的領地。接著她表示：「只要來到姊姊家就很想睡覺，像回到奶奶家一樣，會想躺下來。」表達出 Joy 家帶給她相當舒適且放鬆地氛圍。

節目中還公開了 Rei 在上張專輯活動期間所煩惱的心情，並向 Joy 傾訴的場面。Joy 說：「看到妳就像看到年輕時的我一樣。」她感同身受，並以自身經歷真誠地給予建議，展現了溫暖的姊姊面貌。



此外，兩人還將 Joy 的「SNS 區」即席打造成「短影音內容攝影棚」，做了各種挑戰（challenge ），充滿 MZ 感性的拍照時間與 TikTok 風格的短影音拍攝場景，也讓觀眾不禁露出幸福的微笑。

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