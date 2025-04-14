「大勢&潮流」男團NCT WISH回歸前預售突破「百萬銷售」人氣再衝高，今天下午將有回歸直播！

SM娛樂旗下人氣男團NCT WISH憑藉第二張迷你專輯《poppop》預售量突破121萬張，預告將再掀人氣旋風。

將於今日（14日）發行的NCT WISH第二張迷你專輯《poppop》，截至4月13日為止的預售量已突破121萬張，不僅超越去年9月推出的首張迷你專輯《Steady》80萬張的預售紀錄，再度刷新自身最高紀錄，強烈印證了NCT WISH爆發性的成長速度與超高人氣。



▼今天（04.14）韓國時間下午4:30PM《poppop》將舉行Countdown Live 直播：（台灣時間3:00PM）



特別值得一提的是，NCT WISH自出道以來，憑藉出道單曲〈WISH〉、第二張單曲〈Songbird〉以及首張迷你專輯《Steady》共三張專輯，累積銷量接近200萬張，成為2024年出道藝人中銷量最高的團體。隨著聲勢不斷上升，新專輯尚未正式回歸便預告將達成百萬銷量，外界對於NCT WISH在這次活動中的耀眼表現也更加期待。



《poppop》將於14日下午6點在各大音樂平台公開音源，共收錄包括主打歌〈poppop〉在內的6首歌曲。〈poppop〉是一首融合輕快旋律與NCT WISH清新感性的舞曲，結合鈴聲、主導合成器與厚重的貝斯聲線，加上充滿動感的打擊樂音，展現絕佳的和諧感。歌詞描繪了墜入愛河的瞬間，如動畫場景般生動炸裂，連每天經過的街道與熟悉的風景也變得新鮮無比，充滿了感性的悸動與怦然心動的氛圍。

▼新歌〈poppop〉預告：



NCT WISH將於今日下午4點30分（韓國時間），透過YouTube NCT WISH頻道與TikTok NCT頻道舉辦《NCT WISH〈poppop〉倒數直播》，向全球粉絲介紹新專輯、分享幕後故事與未來活動計劃，一同慶祝他們的回歸。



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