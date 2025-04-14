「大势&潮流」男团NCT WISH回归前预售突破「百万销售」人气再冲高，今天下午将有回归直播！

SM娱乐旗下人气男团NCT WISH凭藉第二张迷你专辑《poppop》预售量突破121万张，预告将再掀人气旋风。

将於今日（14日）发行的NCT WISH第二张迷你专辑《poppop》，截至4月13日为止的预售量已突破121万张，不仅超越去年9月推出的首张迷你专辑《Steady》80万张的预售纪录，再度刷新自身最高纪录，强烈印证了NCT WISH爆发性的成长速度与超高人气。



▼今天（04.14）韩国时间下午4:30PM《poppop》将举行Countdown Live 直播：（台湾时间3:00PM）



特别值得一提的是，NCT WISH自出道以来，凭藉出道单曲〈WISH〉、第二张单曲〈Songbird〉以及首张迷你专辑《Steady》共三张专辑，累积销量接近200万张，成为2024年出道艺人中销量最高的团体。随著声势不断上升，新专辑尚未正式回归便预告将达成百万销量，外界对於NCT WISH在这次活动中的耀眼表现也更加期待。



《poppop》将於14日下午6点在各大音乐平台公开音源，共收录包括主打歌〈poppop〉在内的6首歌曲。〈poppop〉是一首融合轻快旋律与NCT WISH清新感性的舞曲，结合铃声、主导合成器与厚重的贝斯声线，加上充满动感的打击乐音，展现绝佳的和谐感。歌词描绘了坠入爱河的瞬间，如动画场景般生动炸裂，连每天经过的街道与熟悉的风景也变得新鲜无比，充满了感性的悸动与怦然心动的氛围。

▼新歌〈poppop〉预告：



NCT WISH将於今日下午4点30分（韩国时间），透过YouTube NCT WISH频道与TikTok NCT频道举办《NCT WISH〈poppop〉倒数直播》，向全球粉丝介绍新专辑、分享幕后故事与未来活动计划，一同庆祝他们的回归。



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