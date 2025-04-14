《機醫》「熊熊CP」真的結婚了♥ 安恩真在《機智住院醫生生活》與金大明甜蜜通話：「老公～我更愛你」

13日播出的《機智住院醫生生活》第2集中，在《機智醫生生活》飾演秋敏荷的安恩真也登場啦！

秋敏荷成長爲給辛苦的住院醫生吳怡瑛（高允貞 飾）提供溫暖建議的前輩醫生，特別的是...她還展示新婚生活♥



兩人在對話時，秋敏荷接到一通電話，她用撒嬌的聲音說：「老公～刀削麵？好啊！再幫我加點辛奇（泡菜），我知道了，我更愛你！」秋敏荷掛斷電話，看到吳怡瑛露出驚慌的表情，秋敏荷也說：「因爲我們是新婚。」吸引《機醫》系列的粉絲們關注！



秋敏荷和楊碩亨（金大明 飾）的結婚消息是日前製作組通過律帝醫院官網公開的，公告有篇文章寫著「我帶來飛場好得消息，是值得祝賀和慶祝的事情，知道婦產科裡有名的楊碩亨和秋敏荷社內情侶吧？聽說這對情侶終於要結婚了！從同事到情侶、從情侶到夫妻，我們大家幾乎一路見證，所以我真的太太太開心了... 結婚！非常恭喜！！」但由於是愚人節（4月1日）公開，也讓人懷疑到底是真還是假 XD 沒想到屋哩熊熊CP是真的結婚啦！希望之後兩位有機會一起登場啊（敲碗！！



另外，《機智住院醫生生活》是《機智醫生生活》的衍生劇，講述在「鐘路律帝醫院」婦產科工作一年的住院醫師們經過迂迴曲折成長爲大人的過程，由高允貞、申始雅、姜有皙、韓藝智、鄭準元主演，第2集的全國收視為4%、首都圈收視為4.5%，在有線和綜合頻道同時段佔據第一位，不知道大家有沒有開始追劇了呢？

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