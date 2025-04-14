人氣漫改劇《再婚皇后》陣容確定！超狂4大選角：申敏兒、朱智勛、李鍾碩和李世榮，這陣容太豪華啦！

在全球享有超高人氣的NAVER網路漫畫代表作《再婚皇后》自從決定確定電視劇化後，選角就備受關注。今日（14）正式宣布由申敏兒、朱智勛、李鍾碩和李世榮主演，大家對這陣容期待嗎？

《再婚皇后》網路小說從2018年開始連載，享有創紀錄的人氣，之後又推出網路漫畫，2019年開始翻譯成多種語言，受到全球讀者喜愛。《再婚皇后》講述東大帝國完美的皇后娜菲爾，在得知皇帝丈夫想讓情婦成為皇后後選擇離婚，並決定「如果不能在這個地方當皇后，就在別的地方成為皇后」而展開的故事。



劇中，申敏兒飾演聰明、天生的氣質受到稱讚東大帝國的完美皇后「菈絲塔」；朱智勛飾演絕對權力的象徵東大帝國的皇帝、也是娜菲爾的丈夫「索本修」；李鍾碩飾演西王國王子兼隱藏祕密「海因里」；李世榮飾演逃亡奴隸出身、覬覦皇后位置的「菈絲塔」。



而《再婚皇后》導演和編劇也是備受期待，由《聽見你的聲音》、《皮諾丘》、《雖然30但仍17》等作品中憑藉細膩的感情描寫而備受喜愛的趙秀沅導演執導，編劇則是曾執筆過創下 OCN 最高收視率《驅魔麵館》的呂芝娜、玄忠烈作家。

陣容確定後，也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「真的要好好拍才行...」、「哇！選角都是主演級別啊」、「只要有趣就行，拜託」、「希望能拍得好！演員陣容強大，令人期待」、「很好奇會怎麼體現，到底劇本有多好？演員們都確定了」、「朱智勛和李世榮的默契度令人好奇」、「申敏兒和朱智勛年紀太大，很難找到年輕演員嗎」、「最近沒有李鍾碩的作品，所以很好奇來著」、「這四個人一起出演真是太神奇了」、「新人沒有不錯的演員嗎？ 想見新面孔」、「看到選角很期待，拍得有趣一點」等等。



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