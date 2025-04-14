【專訪】YOUNG POSSE首訪香港大讚香港美麗 成員們最想試雞蛋仔與蛋撻

韓國新生代女團YOUNG POSSE首度來港舉辦《2025 YOUNG POSSE HONG KONG FAN CONCERT》，在緊湊行程中抽空接受專訪。成員們興奮分享對香港的第一印象及期待。Doeun透露小時候曾來過香港，這次與成員們同行感覺特別開心，希望能有機會到處遊覽；而首次來港的Jieun則表示，雖然尚未有時間觀光，但早已聽聞香港景色優美，迫不及待想遊覽香港。

被問到若突然有30分鐘自由時間會想去哪裡，Jiana立刻喊出「想吃蛋撻」，而Yeonjung則表示來港前已做好功課，最想嘗試地道小吃，其中「雞蛋仔」更成為全團一致想品嚐的美食。

談及音樂合作，Doeun透露曾在YouTube上看過香港歌手林家謙的表演，大讚他唱功出色，希望未來有機會合作。此外，成員們也分享早前赴台拍攝〈COLD〉MV的趣事，Yeonjung難忘在寒冷天氣下拍攝的經歷，但也大讚台灣美食；Doeun則感謝MV男主角曾敬驊的演技指導，讓拍攝順利完成。

YOUNG POSSE成員們也有參與歌曲創作，Sunhye表示偏愛輕快活潑的風格。若翻唱經典K-pop歌曲，Doeun則選擇Super Junior前輩的〈Sorry, Sorry〉，因自己常犯錯，想重新創作改編以向成員表達歉意。

展望2025年，Doeun希望團隊能再次站上頒獎舞台，用精彩表演回饋粉絲支持。YOUNG POSSE活力滿滿的訪港行程，展現了她們對音樂與美食的熱情，期待她們未來的發展！

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